Inferno sulla A14 | le foto dall' elicottero

(Di martedì 30 luglio 2019) Fonte: VistaA14: le1Sezione: CronacheDue camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull'autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro Luoghi: Bologna

