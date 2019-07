Industria | “in Lombardia nel secondo trimestre produzione in calo dopo sei anni di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Nel2019 lale lombarda ha fatto registrare un segno meno, calando dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. E’ la prima flessione dal 2013 per la manifattura della regione “locomotiva” del Paese, che nel primoera rimasta ferma. Lieve progresso invece, ma limitato a +0,2%, per l’artigianato. Identico l’andamento dei tendenziali, cioè le variazioni anno su anno: -0,9% per l’e +0,3% per l’artigianato. Sono i principali risultati dell’indagine di Unioncameree della Confregionale condotta su un campione di più di 2.600 aziende manifatturiere, suddivise in impreseli (più di 1.500 imprese) e artigiane (più di 1.100). Nonostante ildellail fatturato aumenta, probabilmente per effetto della crescita dei prezzi. Peggiorano le aspettative ...

sole24ore : Industria, Lombardia in retromarcia per la prima volta da sei anni - marattin : È inutile farsi paladino dell’efficienza a chiacchiere se poi prendi decine di milioni da Industria 4.0 e li regali… - raistolo : Oh, guarda: i filtri automatici che i pagliacci dell’industria del copyright ci assicuravano non avrebbero avuto ef… -