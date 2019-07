Incidente in Pakistan | aereo si schianta tra le case | almeno 15 morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019)in: un piccolo velivolo delle forze armate si èto tra le, in una zona residenziale di Rawalpindi, provocando la morte di15 persone, hanno reso noto i soccorritori. “Un piccoloè precipitato su un’area residenziale. Fino a questo momento abbiamo recuperato 15 corpi, compresi 10 civili e cinque membri dell’equipaggio“, ha spiegato il portavoce dei soccorritori Farooq Butt. Altre 12 persone sono rimaste ferite. L'articoloinsitra le15Meteo Web.

