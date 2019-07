Incendi Sardegna | prorogata l’allerta | bollino arancione da nord a sud

Sardegna - attentato alla sede Pd. Incendiata auto del sindaco Dem : Un bombola gas per far esplodere gli uffici di Dorgali. Il governatore Solinas: "Atto vile e vigliacco" Segui su affaritaliani.it

Incendio in Sardegna - muore d’infarto il sindaco Fadda : “Fino a ieri tra le fiamme” : È morto il sindaco di Maracalagonis, Mario Fadda. È stato colpito da un infarto fulminante a sole 24 ore dall'Incendio che ha quasi distrutto il suo territorio, costringendolo ad evacuare numerose abitazioni. Il rogo si era propagato domenica nelle campagne della provincia di Cagliari. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del ...

Malore dopo l’Incendio in Sardegna - muore d’infarto il sindaco Fadda : “Fino a ieri tra le fiamme” : È morto il sindaco si Maracalagonis Mario Fadda. È stato colpito da un infarto fulminante a sole 24 ore dall'incendio che ha quasi distrutto il suo territorio, costringendolo ad evacuare numerose abitazioni. Il rogo si era propagato domenica nelle campagne della provincia di Cagliari. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del ...

Sardegna - grave Incendio a Siniscola : pecore - cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme : “Circa mille ettari di terreno andati a fuoco con coltivazioni di mirto, ulivi e pascoli con pecore, cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme ma anche case rurali, trattori, attrezzature, capannoni e foraggio per l’alimentazione del bestiame bruciati“: è questo il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti dei danni provocati dal grave incendio nell’agro di Siniscola in provincia di Nuoro in Sardegna dove la Protezione civile ha ...

Sardegna - attentato alla sede Pd Incendiata auto del sindaco Dem : Un bombola gas per far esplodere gli uffici di Dorgali. Il governatore Solinas: "Atto vile e vigliacco" Segui su affaritaliani.it

Sardegna - attentato alla sede Pd Incendiata auto sindaco Dem : Un bombola gas per far esplodere gli uffici di Dorgali. Il governatore Solinas: "Atto vile e vigliacco" Segui su affaritaliani.it

Sardegna : attentato contro sede Pd - Incendiata auto sindaco di Cardedu : Due episodi inquietanti avvenuti nella notte in provincia di Nuoro. A Dorgali, alle porte della città sarda, un attentato è stato perpetrato ai danni della sede del Partito democratico:...

Sardegna - attentato contro sede Pd a Dorgali. E a Cardedu Incendiata l’auto del sindaco : Gli uffici dem ne comune in provincia di Nuoro sono stati fatti saltare in aria nella notte. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’edificio e il danneggiamento di un'auto. Non si registrano feriti. L'altro episodio è avvenuto a Cardedu, località costiera dell’Ogliastra: presa di mira la macchina di Matteo Piras (lista civica), andata completamente distrutta.Continua a leggere

Incendi devastanti in Sardegna : strage di alberi e animali : Oltre al gran caldo e alla siccità ecco la beffa : i piromani in azione in Sardegna stanno causando un vero e proprio disastro ambientale in diverse aree dell'isola, dal nuorese all'Ogliastra e...

Incendio in Sardegna - raffiche di maestrale impediscono l'intervento di elicotteri e canadair : Il rogo, probabilmente doloso, a Siniscola. Le fiamme hanno attraversato la statale 131. Evacuate 15 famiglie. Bruciati 700 ettari

Emergenza Incendi in Sardegna - 15 famiglie evacuate nel Nuorese : Roberto Bordi Un vastissimo incendio è scoppiato domenica sera vicino a Niniscola (Nuoro). A fuoco decine di ettari di boschi: chiusa la Statale 131 ed evacuate 15 famiglie. I canadair costretti a lasciare la zona delle operazioni per il forte vento Domenica da dimenticare in Sardegna a causa degli incendi. 26 i roghi che hanno colpito l'isola, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale ...

L'Incendio lungo la 'Carlo Felice' che ha diviso in due la Sardegna : Un rogo nella notte ha diviso in due la Sardegna. Le fiamme che hanno bloccato la circolazione sulla statale 131 tra Nuoro e Olbia hanno di fatto paralizzato il traffico sulla Carlo Felice, la strada più grande e importante della Sardegna, una refione priva di autostrade. La diramazione Dcn all'altezza del chilometro 89 è la centrale nuorese, strada fondamentale perché collega la 131 (Cagliari- Sassari-Porto Torres) ...

Incendi in Sardegna : burrasca di maestrale - alto pericolo di roghi : Il pericolo di Incendi in Sardegna resta alto: la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta con codice arancione che riguarda tutta la costa orientale e il sud dell’isola. Il vento di maestrale continua a soffiare incessantemente e in giornata è prevista una ulteriore intensificazione. Secondo il servizio meteo del Sar Sardegna, il vento, da debole o moderato, farà registrare locali rinforzi sino a burrasca ...

Incendio in Sardegna - chiusa la statale per Nuoro : evacuate abitazioni - auto in fuga Video : Paura in Sardegna per un grosso Incendio, spinto dal forte maestrale, che sta mandando in fumo macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. Le fiamme hanno attraversato la...