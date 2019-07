Incendi Sardegna | fiamme nel Sassarese | 30 ettari distrutti

Incendi Sardegna - prorogata l’allerta : bollino arancione da nord a sud : prorogata a causa del vento e delle alte temperature anche per domani, mercoledì 31 luglio, l’attenzione alta di pericolo Incendio, diramato dalla direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna. bollino arancione per quasi tutto il centro-sud dell’Isola, ad esclusione del Sulcis, per il Nuorese e la Gallura. In questo stato, secondo l’allerta, le condizioni sono tali che, “ad innesco avvenuto, ...

Sardegna - attentato alla sede Pd. Incendiata auto del sindaco Dem : Un bombola gas per far esplodere gli uffici di Dorgali. Il governatore Solinas: "Atto vile e vigliacco" Segui su affaritaliani.it

Incendio in Sardegna - muore d’infarto il sindaco Fadda : “Fino a ieri tra le fiamme” : È morto il sindaco di Maracalagonis, Mario Fadda. È stato colpito da un infarto fulminante a sole 24 ore dall'Incendio che ha quasi distrutto il suo territorio, costringendolo ad evacuare numerose abitazioni. Il rogo si era propagato domenica nelle campagne della provincia di Cagliari. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del ...

Sardegna - grave Incendio a Siniscola : pecore - cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme : “Circa mille ettari di terreno andati a fuoco con coltivazioni di mirto, ulivi e pascoli con pecore, cavalli e altri animali uccisi dalle fiamme ma anche case rurali, trattori, attrezzature, capannoni e foraggio per l’alimentazione del bestiame bruciati“: è questo il primo bilancio tracciato dalla Coldiretti dei danni provocati dal grave incendio nell’agro di Siniscola in provincia di Nuoro in Sardegna dove la Protezione civile ha ...

Sardegna : attentato contro sede Pd - Incendiata auto sindaco di Cardedu : Due episodi inquietanti avvenuti nella notte in provincia di Nuoro. A Dorgali, alle porte della città sarda, un attentato è stato perpetrato ai danni della sede del Partito democratico:...

Sardegna - attentato contro sede Pd a Dorgali. E a Cardedu Incendiata l’auto del sindaco : Gli uffici dem ne comune in provincia di Nuoro sono stati fatti saltare in aria nella notte. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’edificio e il danneggiamento di un'auto. Non si registrano feriti. L'altro episodio è avvenuto a Cardedu, località costiera dell’Ogliastra: presa di mira la macchina di Matteo Piras (lista civica), andata completamente distrutta.Continua a leggere

Incendi devastanti in Sardegna : strage di alberi e animali : Oltre al gran caldo e alla siccità ecco la beffa : i piromani in azione in Sardegna stanno causando un vero e proprio disastro ambientale in diverse aree dell'isola, dal nuorese all'Ogliastra e...

Incendio in Sardegna - raffiche di maestrale impediscono l'intervento di elicotteri e canadair : Il rogo, probabilmente doloso, a Siniscola. Le fiamme hanno attraversato la statale 131. Evacuate 15 famiglie. Bruciati 700 ettari

Emergenza Incendi in Sardegna - 15 famiglie evacuate nel Nuorese : Roberto Bordi Un vastissimo incendio è scoppiato domenica sera vicino a Niniscola (Nuoro). A fuoco decine di ettari di boschi: chiusa la Statale 131 ed evacuate 15 famiglie. I canadair costretti a lasciare la zona delle operazioni per il forte vento Domenica da dimenticare in Sardegna a causa degli incendi. 26 i roghi che hanno colpito l'isola, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del Corpo forestale ...

L'Incendio lungo la 'Carlo Felice' che ha diviso in due la Sardegna : Un rogo nella notte ha diviso in due la Sardegna. Le fiamme che hanno bloccato la circolazione sulla statale 131 tra Nuoro e Olbia hanno di fatto paralizzato il traffico sulla Carlo Felice, la strada più grande e importante della Sardegna, una refione priva di autostrade. La diramazione Dcn all'altezza del chilometro 89 è la centrale nuorese, strada fondamentale perché collega la 131 (Cagliari- Sassari-Porto Torres) ...

Incendi in Sardegna : burrasca di maestrale - alto pericolo di roghi : Il pericolo di Incendi in Sardegna resta alto: la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta con codice arancione che riguarda tutta la costa orientale e il sud dell’isola. Il vento di maestrale continua a soffiare incessantemente e in giornata è prevista una ulteriore intensificazione. Secondo il servizio meteo del Sar Sardegna, il vento, da debole o moderato, farà registrare locali rinforzi sino a burrasca ...