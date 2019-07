Inail:aumentano denunce morti su lavoro

Ledi infortunio sulcon esito mortale presentate all'entro il mese di giugno sono state 482, 13 in più rispetto al primo semestre del 2018 (+2,8%). Lo rende noto l'istituto, aggiungendo che ledi infortunio sulpresentate tra gennaio e giugno sono state in tutto 323.831 (-0,2% rispetto al 2018) e nello stesso periodo risultano in lieve aumento le patologie di origine professionale denunciate (+ 354casi), pari a un totale di 32.575.(Di martedì 30 luglio 2019)