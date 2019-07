In tutto il mondo basket e futsal convivono | perché a Napoli al PalaBarbuto non si può?

Calciomercato Fiorentina – Pazza idea Ribery! Il francese indeciso : ha offerte da tutto il mondo : La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Frank Ribery: il francese ha offerte da Inghilterra, Qatar e Arabia Saudita, vorrebbe restare in Germania e il Marsiglia sogna un suo romantico ritorno Franck Ribery è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente l’ultimo. Il talentuoso calciatore francese ha lasciato il Bayern Monaco e, all’età di 36 anni, è pronto per giocare gli ultimi scampoli di carriera. Dove? ...

Restano meno di 4mila tigri in tutto il mondo : ecco la sfida per salvarle | Video : Il calo della popolazione stimato è di circa il 97% rispetto a un secolo fa: i progetti del Wwf nei 13 Paesi in cui la specie è ancora presente

Settebello campione del mondo! Esplode la festa azzurra : via le scarpe - tutto lo staff si lancia in acqua [VIDEO] : Il Settebello vince la finale dei Mondiali di Pallanuoto 2019: l’Italia batte 5-10 la Spagna e si laurea campione del mondo. Lo staff azzurro si lancia in acqua per festeggiare Per la quarta volta nella sua storia, l’Italia è campione del mondo di pallanuoto. Il Settebello ha dominato la finale giocata contro la Spagna, portandosi a casa la medaglia d’oro con il punteggio di 5-10. Al termine della partita è scoppiata la ...

Un Settebello tutto d'oro - Italia è campione del mondo : Spagna annientata in finale : Un'impresa strepitosa: l'Italia è campione del mondo di pallanuoto per la quarta volta nella sua storia. Nella finale del mondiale di Gwangju il Settebello ha battuto la Spagna in modo netto, per 10-5. Una finalissima dominata dagli azzurri che dopo un primo quarto in equilibrio (2-2) hanno preso il

Protesi al seno Allergan ritirate/ Rischio tumori rari : richiamo in tutto il mondo : Protesi al seno Allergan ritirate per Rischio tumori rari dopo l'allarme lanciato dall'agenzia Fda: il richiamo riguarda tutto il mondo.

“La più bella del mondo”. Irina Shayk super hot. tutto per ingelosire lui : Sono da perdere la testa gli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Irina Shayk. Una delle donne più belle al mondo, anzi per molti la più bella in assoluto, con una carica di sensualità ed erotismo unica. In molti, però, a guardare queste ultime foto, si fanno venire il dubbio: “Ma non è che lo fa per far ingelosire il suo ex?”. La storia con l’attore Bradley Cooper, che durava da tempo e da cui è nata anche una bimba, è infatti finita da ...

Inter - Julio Cesar punta tutto sulla difesa : “è la più forte del mondo. Lukaku o Dzeko? Profili altissimi” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato della squadra che sta nascendo, esprimendo il proprio punto di vista Nessun paragone con l’Inter del Triplete, situazioni diverse e giocatori altrettanto diversi. Julio Cesar però qualcosa sulla squadra nerazzurra vuole dirla eccome, lanciandosi in dichiarazioni forti, che sicuramente faranno discutere. AFP/LaPresse Dall’arrivo di Conte fino al mercato, passando anche per la ...

Su MTV due speciali dedicati a DJ Khaled dal 31 luglio in tutto il mondo : Dj Khaled: The Ride e Dj Khaled: King of Collabs su MTV (canale 130 di Sky) due speciali dedicati a Dj Khaled dal 31 luglioMTV presenta in anteprima mondiale due appuntamenti speciali con Dj Khaled: “Dj Khaled: The Ride” e “Dj Khaled: King of Collabs”, che andranno in onda sui canali MTV in quasi 180 paesi a partire dal 31 luglio.In Italia i due speciali saranno in onda su MTV (canale Sky 130) sempre venerdì 31 luglio a partire dalle 21.10.Dj ...

Chirurgia endoscopica dell’orecchio - l’Ospedale San Paolo di Napoli fa scuola a medici di tutto il mondo : Un gruppo di giovani medici Indiani è arrivato ieri all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in occasione del workshop di Chirurgia organizzato da Giuseppe Panetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 1 Centro. Nel corso degli anni il workshop ha portato a Napoli specialisti da paesi quali Germania, Australia, Belgio, Israele e India. L’obiettivo? Imparare in sala operatoria, ...

World Pasta Day 2019 - come sarà la pasta del futuro? Lanciata la kermesse “Al Dente” : per 7 giorni menù speciali nei ristoranti di tutto il mondo [FOTO] : In occasione del World pasta Day 2019, i pastai italiani tornano a celebrare l’unicità della pasta e dello stile di vita italiano con “Al Dente”, kermesse che coinvolge i migliori chef italiani e internazionali. Per 7 giorni, dal 18 al 25 ottobre, nei menù dei ristoranti che aderiranno all’iniziativa una ricetta ispirata al tema di questa edizione: #pasta2050. Il 25 ottobre, un social pasta party unirà il mondo in una spaghettata virtuale. ...

Che fine hanno fatto le rocce di Luna raccolte dagli astronauti di Apollo 11? Tanti furti e misteri in tutto il mondo [FOTO] : Il presidente Usa, Richard Nixon, donò i frammenti di una roccia riportata sulla Terra dagli astronauti dell’Apollo 11 e 17 (la prima e l’ultima missione Lunare) a 135 Capi di Stato stranieri e a 50 Stati americani, come segno della buona volontà statunitense: erano le cosiddette pietre Lunari dell’amicizia. Alcune delle rocce Lunari sono conservati in musei ed istituzioni scientifiche, di tante altre la Nasa ha perso le ...

Google Maps si arricchisce del supporto al bike sharing in 24 città di tutto il Mondo : Quello del bike sharing è un fenomeno sempre più in espansione e il team di Google Maps ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un servizio sempre più completo che possa aiutare chi decide di puntare su tale soluzione per i propri spostamenti. Secondo un recente report, sono oltre 1.600 i sistemi di bike […] L'articolo Google Maps si arricchisce del supporto al bike sharing in 24 città di tutto il Mondo proviene da tuttoAndroid.

Andrea Camilleri - il successo arrivato a 67 anni e i libri in 120 lingue : “dialetto per diletto” e umanità - così si è fatto capire in tutto il mondo : FQ Magazine Andrea Camilleri è morto: aveva 93 anni Camilleri sono. Andrea Camilleri è morto. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo settembre. Se ne va una delle più popolari e maestose stelle della letteratura contemporanea, tradotta in 120 lingue, venduta in oltre 30 milioni di copie. Uno scrittore che con quel “dialetto per diletto” usato per il suo ...

Amazon - dipendenti di tutto il mondo in sciopero nei Prime Day. Chiedono equità salariale e rispetto dei diritti : Il 15 luglio è stato il primo dei due giorni di “offerte imperdibili” di Amazon, gli Amazon Prime Day, e proprio in questa occasione i dipendenti del colosso dell’e-commerce di tutto il mondo hanno scelto di scioperare. Con loro i sindacati stanno avanzando a livello globale tramite la Uni Global Amazon Alliance la richiesta di un adeguamento degli stipendi in relazione alla produttività aziendale, visto che, solo nel primo ...