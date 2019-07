Il video del figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia

GIORNATA DELL'AMICIZIA 2019/ video : auguri - frasi e film da vedere per celebrarla : GIORNATA Mondiale DELL'AMICIZIA 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell'ONU. Le frasi da dedicare e i film da vedere.

Il video esilarante tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger fa il giro del web : Il video divertente sui social tra Sylvester Stallone l’interprete di Ivan Drago Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger è diventato subito virale. La clip è stata vista oltre 2 milioni di volte e mostra le tre glorie degli anni Ottanta mentre scherzano e si prendono in giro. “Uomini che si rifiutano di crescere. Stiamo invecchiando male!!!”, commenta Sly a margine del video. Alla regia del video c’è Stallone, che copre ...

Giornata dell'Amicizia 2019/ video - le frasi e idee regalo per dire 'ti voglio bene' : Giornata Mondiale dell'Amicizia 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell'ONU. Ecco il suo significato e da cosa deriva.

Metal Wolf Chaos XD : un nuovo video mostra le origini del gioco : Attraverso un comunicato stampa Cosmocover ha annunciato la pubblicazione di un nuovo video da parte di Devolver Digital dedicato a Metal Wolf Chaos XD, il titolo di From Software in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 6 agosto.In questo filmato, intitolato Retrospective, viene spiegata la storia del gioco prima ancora dell'avvento di titoli come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Pubblicato esclusivamente in ...

Death Stranding innalzerà gli standard del settore videoludico - parola di Troy Baker : Hideo Kojima ha sempre cercato con i suoi giochi di provare nuove cose sia nel gameplay che nella narrazione. E con Death Stranding l'autore vuole stravolgere completamente gli standard dell'industria videoludica.Durante un'intervista, Troy Baker, che interpreta il misterioso antagonista chiamato Higgs, ha affermato che Kojima sta cercando di innalzare gli standard di questo settore."Se conoscete bene Kojima sapete anche che lui non crea giochi ...

Il video della conferenza stampa di carabinieri e procura sull’omicidio di Mario Cerciello Rega : La prima dal giorno della morte del carabiniere a Roma, in cui hanno spiegato a che punto sono le indagini e come sono andate le cose

video – Lo Celso - tutti i gol e le finte del numero 21 del Betis : In un VIDEO di circa 6 minuti tutte le magie dell’italo-argentino che, secondo Il Mattino, è il primo nome sulla lista di Giuntoli se non dovessero andare in porto le trattative per James e Pépé VIDEO Lo Celso – Che numeri l’attaccante del Betis Siviglia Chi è Lo Celso (fonte Wikipedia) “Gioca di piede mancino, predilige essere impiegato come trequartista dietro la punta in un 4-2-3-1. Dotato di un’ottima ...

Control : un nuovo video gameplay ci mostra una delle missioni della storia : Control è il nuovo atteso gioco di Remedy previsto in uscita per PC, PS4 e Xbox One alla fine del prossimo mese. Il titolo è stato già protagonista della nostra approfondita anteprima e si è già mostrato in alcuni video gameplay, che ci hanno permesso di capire alcune delle meccaniche di gioco.Mancano diverse settimane prima di poter mettere le mani sul titolo, ma, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo filmato di gameplay da IGN, che ci ...

GIORNATA MONDIALE DELL'AMICIZIA 2019/ video - cos'è e perché si celebra oggi : GIORNATA MONDIALE DELL'AMICIZIA 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell'ONU. Ecco il suo significato e da cosa deriva.

Millennials On The Road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Hyundai Kona - video : Il parco Auto del Master in Marketing Automotive che si è appena concluso al'Accademia Editoriale Domus è particolarmente ricco di sport utility: oggi vi proponiamo la Hyundai Kona che monta il turbodiesel 1.6 da 115 CV ed è di un fiammante colore rosso, ripreso anche nei dettagli degli interni, comprese le cinture di sicurezza. A Kevin e a Gianmarco, i due studenti che si sono cimentati con il test della vettura, questo dettaglio ...

Tour de France – Flash dei fotografi? No - è l’autovelox! Che guaio per le ammiraglie della Grande Boucle [video] : Si mette male per le ammiraglie del Tour de France: l’autovelox di Parigi senza pietà per le vetture della Grande Boucle E’ terminato domenica il Tour de France 2019, che ha incoronato Egan Bernal vincitore. Durante le tre settimane di gara non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, ma ad attirare l’attenzione nell’ultima gara è stato un particolare… Flash, che ha immortalato tutte le ammiraglie della ...

Juventus - “Ultimate Italian Quiz” per Ramsey : promosso - ma gli ingredienti della pizza non si possono sbagliare [video] : La Juventus mette alla prova Aaron Ramsey con l'”Ultimate Italian Quiz”: il centrocampista gallese è promosso, ma quell’errore sugli ingredienti da non mettere sulla pizza… In Italia si sa, calcio e cibo sono due cose dannatamente importanti: su questi argomenti non si scherza. E se in quanto a qualità calcistiche Aaron Ramsey non ha nulla da dimostrare, il centrocampista gallese si è dovuto cimentare con una ...

video Dalilah Muhammad - il pazzesco record del mondo nei 400 hs con pista bagnata! : Nel corso dei campionati nazionali statunitensi Dalilah Muhammad ha coperto i 400 hs con il crono di 52″20, nuovo record del mondo (pr. prec. Yuliya Pechonkina, Russia, 2003, in 52″34), prestazione ancor più sensazionale considerando la pista bagnata sulla quale si è corso a Des Moines. Di seguito il VIDEO della gara. IL record DEL mondo DEI 400 HS FEMMINILI DI Dalilah Muhammad Clicca qui per mettere “Mi ...

Eutanasia legale - il videoappello dell’Associazione Luca Coscioni : “Il 19 settembre in piazza per chiedere al Parlamento di farsi vivo” : A chiedere l’Eutanasia legale “è il 93% degli italiani, un dato mai registrato prima d’ora”. Così l’Associazione Luca Coscioni commenta quanto emerge da una ricerca Swg, commissionata dall’associazione, su un campione di 1000 soggetti di tutte le fasce di età. “Inoltre, dalla survey è emerso un altro dato estremamente significativo sull’attuale atteggiamento dei grandi media nei confronti di un ...