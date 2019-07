Il Segreto spoiler | Alvaro si impossessa di tutti gli averi di Elsa e lascia Puente Viejo

Il Segreto - spoiler del 29 luglio : Francisca vuole evitare che Maria torni a Cuba : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti la vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della puntata numero 2006, in onda sul piccolo schermo lunedì 29 luglio, svelano che al centro delle trame ci sarà la figura del dottor Alvaro Fernandez. L'uomo farà le dovute valutazioni per capire se sia il ...

Il Segreto - spoiler nuove puntate : il grave errore di Mauricio : Anticipazioni Il Segreto, 29 luglio-2 agosto: l’accordo di Mauricio e Faustino Il Segreto non smette mai di stupire. Le anticipazioni de Il Segreto dal 29 luglio al 2 agosto svelano che Fe potrebbe uscire tragicamente di scena. Antolina continua a insultare Alvaro, reo di aver intrattenuto Elsa a Puente Viejo. Isaac le chiede di non intromettersi. Julieta, dopo la violenza subita, non riesce più a fare progetti per il futuro. Faustino si ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Fernando apprende che Maria sta lentamente migliorando : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Negli episodi trasmessi da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Fernando Mesia scoprirà che Maria Castaneda sta lentamente recuperando la mobilità delle gambe grazie al trattamento di Dori Vilches mentre a Puente Viejo si vivrà un clima di tensione per colpa del sottosegretario. Il Segreto: Maria muove il piede Le anticipazioni ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Prudencio affronta Francisca e annuncia le nozze con Lola : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato ideato da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Don Berengario deciderà di rivelare a tutti la verità su Esther mentre Prudencio Ortega chiederà la mano di Lola dopo aver minacciato Francisca Montenegro. Il Segreto: Francisca delusa da Maria Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda in Spagna ...

Il Segreto - spoiler al 2 agosto : Alvaro nuovo medico di Puente Viejo : nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dove i fan della soap iberica vedranno come Julieta tenterà di nascondere la violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero al marito Saul, anche se non sarà un compito facile. Alvaro intanto, non solo diventerà medico di Puente Viejo accettando la proposta di Carmelo, ma si avvicinerà sempre più ...

Spoiler Il Segreto al 2/8 : Don Berengario ha i sensi di colpa per aver ucciso Lamberto : Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera spagnola 'Il segreto' che vanno da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Alvaro. Quest'ultimo accetterà di diventare il dottore di paese dopo aver ricevuto la proposta dal primo cittadino e tale novità provocherà dei pensieri nella mente di Antolina. La bionda verrà a conoscenza del pettegolezzo raccontato da Dolores e userà questo ...

Il Segreto spoiler Spagna : nuovi arrivi dopo un salto temporale - tra cui Manuel Regueiro : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno oltre 3 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda in Spagna rivelano l'arrivo di 16 nuovi personaggi in occasione di un salto temporale di ben 5 anni che coinciderà con l'inizio della dodicesima stagione che dal 2011 continua a mietere successi sia su Antena 3 che in ...

Il Segreto spoiler al 2 agosto : la Ramos non vuole Alvaro come medico del paese : Torna l'appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Antolina si infurierà quando verrà a sapere delle intenzioni di Carmelo di nominare Alvaro medico ufficiale di Puente Viejo. Intanto proprio il dottore proporrà ad Isaac di effettuare dei lavori di falegnameria al dispensario. Anticipazioni Il Segreto: Antolina ...

Il Segreto - spoiler : Don Anselmo lascia Puente Viejo dopo aver tentato il suicidio : Nelle prossime puntate italiane della soap iberica “Il Segreto”, l’attenzione sarà focalizzata su un personaggio presente nelle trame sin dal primo esordio. Si tratta del parroco Don Anselmo, interpretato dall’attore Mario Martin. L’amato prete di Puente Viejo purtroppo a causa della sua sincerità, arriverà a tradire i suoi amici Carmelo Leal e Don Berengario, aumentando i sospetti del sergente Cifuentes. Quest’ultimo grazie alla confessione del ...

Bitter Sweet - spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il Segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...

Il Segreto - spoiler al 26 luglio : Carmelo e Don Berengario salvano Julieta dopo l'abuso : Torna lo spazio dedicato a 'Il Segreto', lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma dal 22 al 26 luglio su Canale 5, Fernando Mesia dimostrerà una cocente gelosia nei confronti di Roberto Sanchez mentre Don Berengario e Carmel Leal soccorreranno Julieta Uriarte nel bosco. Il Segreto: Fernando geloso di Roberto Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi in onda da ...

Il Segreto spoiler iberici : Lola ha ucciso il padre - la partenza dei coniugi Guerrero : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di sorprendere i telespettatori. Finalmente la new entry Lola dirà la verità a Prudencio Ortega. Quest’ultimo verrà a conoscenza che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore ha messo fine all'esistenza del padre per impedirgli di continuare ad abusare sua sorella. Elsa Laguna e Isaac Guerrero dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, invece comunicheranno ai loro amici che se ne ...

Spoiler Il Segreto al 26 luglio : Fernando fa la conoscenza di Roberto : Nuovi episodi arrivo della soap opera spagnola 'Il segreto' che vede dei cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame la figura di Maria. La giovane donna farà i conti con la presenza nel paese di Puente Viejo, dell'amico Roberto con il quale avrà modo di parlare di una serie di vicende. La madre di Esperanza ...

Il Segreto - spoiler puntate italiane : Alvaro Fernandez chiede la mano di Elsa - lei accetta : Gli spoiler della famosa soap opera iberica Il Segreto riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai moltissimi fan della serie. Nelle prossime puntate, Antolina Ramos, interpretata dall'attrice Maria Lima, scoprirà che Alvaro Fernandez in realtà è un cacciatore di dote. Pertanto la donna ricatterà l'uomo e lo costringerà a corteggiare Elsa Laguna, per poi chiederle di sposarlo. Così il dottor Fernandez accetterà il ricatto di Antolina ...