Il secondo spin off di The Walking Dead si rivela in un nuovo video che annuncia la messa

Monument è il secondo spin off di The Walking Dead? Primi spoiler dal set in Virginia : Si intitolerà Monument il secondo spin off di The Walking Dead? È ancora presto per dirlo ma sembra proprio che in Virginia serpeggi questa possibilità per via di un servizio fotografico annunciato per un progetto che porta proprio questo nome. Ma le novità del giorno non riguardano solo il possibile titolo della nuova serie ma anche quelli che sono i Primi dettagli del pilot visto che si parla di un grande incidente pronto a dare il via ...

Karina Cascella ingrassata secondo gli hater : “Così spingete le ragazze a diventare anoressiche” : Alla faccia del suo fisico da sogno, l'opinionista televisiva ha ricevuto l'ennesimo commento negativo da parte di alcuni follower che l'accusano di aver messo su chili di troppo. Lei non ci sta e risponde così: "Sto benissimo con me stessa, ma ci sono ragazze che così rischiano di diventare anoressiche".Continua a leggere

Ferrari - respinto il ricorso : Vettel resta secondo in Canada : ricorso Ferrari Vettel Canada. Non è andata come ci si sarebbe aspettati per la Ferrari, che attendeva che il suo ricorso, presentato nei giorni scorsi dopo la penalizzazione inflitta a Sebasian Vettel in Canada, venisse esaminato. In un primo momento sembrava esserci ottimismo, al punto tale che Laurent Mekies, direttore sportivo della scuderia italiana si […] L'articolo Ferrari, respinto il ricorso: Vettel resta secondo in Canada è stato ...