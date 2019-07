Il Real Madrid perde ancora Stavolta contro il Tottenham

Audi Cup - Real Madrid ancora KO : Kane lancia il Tottenham in finale [FOTO] : ancora una sconfitta per il Real Madrid, seppur non pesante come quella nel derby contro l’Atletico di qualche sera fa. I blancos vengono stoppati di misura (1-0) dal Tottenham nella gara valida per la semifinale di Audi Cup. Il marcatore? Manco a dirlo, Harry Kane, che lancia gli Spurs in finale con una rete al 22′. Adesso gli inglesi attenderanno la vincente della sfida di stasera tra Bayern Monaco e Fenerbahce. In alto la ...

DIRETTA/ Real Madrid Tottenham - risultato 0-1 - streaming video SI : gol di Kane : DIRETTA Real Madrid Tottenham streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della prima semifinale della Audi Cup 2019.

Roma-Real Madrid - amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico : si scende in campo per l’ambiente : amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico tra Roma e Real Madrid. E’ la stessa società giallorossa ad annunciarlo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Eccolo integralmente. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. Per il Real Madrid sarà invece l’ultima gara ...

Audi Cup - Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia : Dove vedere Audi Cup in Tv e streaming – Continua l’estate di grande calcio in diretta su Sportitalia. La tv di Michele Criscitiello trasmetterà l’Audi Cup, che si svolgerà a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a domani, mercoledì 31 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In campo si sfideranno i padroni di […] L'articolo Audi Cup, Real Madrid-Tottenham live su Sportitalia è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

DIRETTA Real Madrid TOTTENHAM/ Streaming video Sportitalia : lo stato di forma : DIRETTA REAL MADRID TOTTENHAM Streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della prima semifinale della Audi Cup 2019.

Roma - l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico : Roma e Real Madrid si affronteranno nella Mabel Green Cup, l’11 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi […] L'articolo Roma, l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico è stato Realizzato da ...

Infortunio Courtois - tegola Real Madrid : da chiarire i tempi di recupero - ma il portiere rischia : Infortunio Courtois, molto sfortunato il Real Madrid che perde anche il portiere dopo Brahim, Mendy, Asensio e Jovic. L’estremo difensore belga ha riportato una distorsione di grado secondo alla caviglia sinistra e salterà la Audi Cup a Monaco di Baviera. I blancos non hanno precisato i tempi di recupero ma per i media spagnoli il calciatore rischia un mese di stop e potrebbe perdersi la prima gara di campionato del 17 agosto a Vigo ...

AS : “James resta al Real Madrid. Florentino Perez lo ha comunicato al giocatore” : James resta al Real Madrid. L’edizione on line del quotidiano spagnolo AS scrive che il Real Madrid ha tolto James Rodriguez dal mercato e che il presidente Florentino Perez ha comunicato la decisione al giocatore colombiano. Secondo il quotidiano spagnolo, determinanti sono stati il grave infortunio ad Asensio e la pesante sconfitta in amichevole – ma pur sempre di derby si tratta – subita per 7-3 dall’Atletico ...

Real Madrid - presentata la terza maglia : è verde : Tempo di presentazione maglia in casa Real Madrid, protagonista finora di un cammino precampionato caratterizzato da qualche alto e basso di troppo. I “blancos”, che puntano a tornare competitivi in ambito nazionale e non sono, indosseranno infatti nella stagione 2019-2020 che sta per prendere il via una divisa prevalentemente di colore verde piuttosto acceso. A […] L'articolo Real Madrid, presentata la terza maglia: è verde è ...

James torna ad allenarsi con il Real Madrid - ma il suo futuro è ancora incerto : Il Real ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista degli impegni della settimana nell’Audi Cup. Tra i calciatori scesi in campo sotto la direzione di Zidane anche James Rodriguez. Il colombiano, rientrato dalle vacanze prolungate a causa dell’impegno con la nazionale colombiana, è ancora un calciatore del Real nonostante sia stato messo sul mercato e conteso tra Atletico e Napoli. Il Real ha comunicato sul sito le notizie ...

Real Madrid - l’agente di Bale torna all’attacco : “Gareth vuole rimanere - ma Zidane non lo vuole” : L’agente del gallese è tornato all’assalto di Zidane, lanciandogli l’ennesima frecciatina di quest’ultimo periodo Il rapporto tra Bale e Zidane è ormai completamente ossidato, ma l’agente del gallese non fa nulla per migliorarlo, anzi. Jonathan Barnett infatti è tornato ad attaccare duramente l’allenatore francese, accusandolo di avere ormai messo da parte il proprio assistito. AFP/LaPresse Intervistato ...

Calciomercato Real Madrid - niente Cina per Gareth Bale : Florentino Perez blocca il trasferimento del gallese : L’esterno gallese avrebbe dovuto trasferirsi allo Jiangsu Suning, ma Florentino Perez pare voglia bloccare il trasferimento Il trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning potrebbe saltare, il Real Madrid infatti non ha raggiunto un accordo economico con il club asiatico, per questo motivo la trattativa è entrata in fase di stallo. LaPresse/EFE Florentino Perez non ha nessuna intenzione di svendere il proprio giocatore, arrivato ...

Tra i 50 club più ricchi al mondo il Real Madrid è al terzo posto : Tra i 50 club sportivi più ricchi al mondo, oltre la metà - 26 - appartengono alla Nfl, la lega di football americano. A seguire ci sono 9 società...

As : con la cessione di James - il suicidio del Real Madrid sarebbe completo : Tomàs Roncero su As definisce “cronaca di un suicidio sportivo” il comportamento del Real Madrid degli ultimi anni. Dopo la sconfitta impietosa rimediata contro l’Atletico, appare chiaro che qualcosa non funziona più come prima. Innanzitutto si sente l’assenza di Cristiano Ronaldo, ceduto alla Juve senza riflettere su cosa avrebbe significato. CR7 non era solo un trascinatore per tutta la squadra, scrive il giornalista, ...