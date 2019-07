Il re del Marocco non è contento del suo governo

Il re del Marocco grazia migliaia di detenuti per festeggiare i 20 anni del suo regno : Tra loro alcuni esponenti del movimento di protesta Hirak che nel 2016 scosse il Paese con le manifestazioni per chiedere equità sociale e sviluppo economico della regione del Rif

Marocco - delitto delle due turiste scandinave : i tre aggressori condannati a morte : Si è concluso con una sentenza che prevede la condanna alla pena di morte per i tre esecutori materiali, oltre all’ergastolo per l’autista del gruppo, il processo ai responsabili del delitto delle due turiste scandinave, barbaramente uccise ad Imil, in Marocco, nella notte tra il 16 ed il 17 dicembre del 2018. Maren Ureland, studentessa norvegese di 28 anni e l’amica Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, erano impegnate nella scalata della ...

Marocco-Benin - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ottavi di finale - i Leoni dell'Atlante favoriti

Calcio - Coppa d’Africa : Marocco-Costa d’Avorio 1-0. En Neysri regala il primo posto nel Gruppo D ai Leoni dell’Atlante : Il Marocco supera 1-0 la Costa d’Avorio nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno vinto grazie al gol di En Nesyri al 24′, che ha regalato il primo posto nel girone ai suoi compagni. Il ritmo nei primi 45′ di gioco è stato fin da subito molto alto. La Costa d’Avorio ha sfiorato il gol del vantaggio già al 2′ con Kodjia, che dopo un cross in area perfetto, ha ...

Il ritmo nel secondo tempo è stato decisamente più basso, il forte caldo e la stanchezza si sono fatti sentire. La prima azione pericolosa è arrivata solo al 62′, con un destro a giro dalla distanza di Ziyech, che è finito appena sopra la traversa.

76′ Sofiane Boufal ha preso il posto di Hakim Ziyech, primo cambio del match per coach Herve. 74′ I Leoni dell'Atlante stanno dominando in questa fase. 72′ Nel frattempo Mamadou Bagayoko ha preso il posto dell'infortunato Serge Aurier. 70′ Cartellino giallo per proteste a Karim El Ahmadi. 69′ I giocatori del Marocco vorrebbero un calcio di rigore, ma

49′ Ricordiamo che entrambe le squadre sono uscite vittoriose dai match della prima giornata: i Leoni dell' Atlante hanno battuto 1-0 la Namibia, gli Elefanti, invece, hanno superato con lo stesso risultato il Sudafrica. 47′ SI ricomincia!!!

46′ finisce QUI IL primo tempo! 45′ UN MINUTO DI RECUPERO!! 43′ Ennesimo corner del match per i Leoni dell'Atlante. 41′ Serey Die!!!! Che occasione per la Costa d'Avorio, l'ivoriano ha tirato una bordata di destro, che ha impegnato Bono in porta! 40′ Aurier ha tentato un cross, che si è però trasformato in un tiro in porta, la palla finisce

9′ Dopo la fiammata iniziale della Costa d'Avorio, il Marocco sembra aver preso le redini del gioco. 7′ Hakim Ziyech tentala conclusione dalla distanza, ma viene murato dalla difesa ivoriana. 6′ Gbohou respinge di nuovo in angolo! 5′ L'arbitro invita i giocatori alla calma. 4′ Corner per il Marocco, ritmo da subito molto elevato. 2′ subito

18.34 Questo l'undici titolare del Marocco, che giocherà con un 4-2-3-1: Bono, Benatia (C), Saisa, Hakimi, Dirar, El Ahmadi, Boussoufa, Ziyech, Amrabat, Belhanda, En Nesyri. All. Herve Renard. 18:32 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali.

Marocco-Costa d'Avorio - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : sfida di lusso fra Leoni dell'Atlante ed Elefanti

Inaugurato in Marocco MED 2 : la più grande capacità portuale del Mediterraneo a Tangeri : Il progetto Tanger Med Col nome di Tanger Med si indica un hub globale per la logistica collocato sullo stretto di Gibilterra in collegamento con 186 porti nel mondo. Fornisce capacità di gestione per 9 milioni l’anno di container, il transito di 7 milioni di passeggeri e il transito di 700 mila auto articolati, oltre che la movimentazione di un milione di veicoli l’anno. Tanger Med offre una piattaforma industriale per oltre 900 aziende che ...

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Esordio vincente del Marocco : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...