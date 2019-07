Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019)Island è finito e non sono poche le persone che sono felici di ciò. Ma in primis, senza dubbio, c’è PornHub. Sia il sito digrafia gratuito che Rolling Stone Italia hanno deciso di analizzare i dati del celebre sitola messa in onda diIsland, che il lunedì sera su Canale 5 tiene incollati milioni di spettatoril’estate. Come si vede chiaramente dall’immagine,la messa in onda del programma c’è un forte calo di accessi. Il picco c’è statola semifinale, andata in onda il 22 luglio con uno share del 23,65%, quando il calo di traffico su Pornhub è stato pari al 9% rispetto alla media. In più, nel giorno di messa in onda le ricerche delle parole ‘Island’ hanno registrato una grande crescita. Gli italiani, quindi, cercano contenuti del programma proprio su Pornhub sicuri di trovarci qualcosa di interessante sui ...

NicknameIess : Ho voglia di guardare un porno Vado a cercare un video di un toscano che parla con il suo accento - Noovyis : (“Il porno durante l’ultima puntata di Temptation Island…”. È successo davvero) Playhitmusic -… - malvaverbasco3 : @spirito_puro @AlexTB87 È peggio chi posta foto in cui è in terapia intensiva oppure sta facendo la chemio, foto di… -