Il Pd contro Salvini per l' utilizzo della moto d' acqua della polizia Boschi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) “I mezzi delle forze dell’ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell’Interno. La notizia del figlio del ministroche usa unad’è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile”. Lo dice in Aula alla Camera, durante gli interventi di fine seduta, il deputato Pd Emanuele Fiano.Anche Maria Elenava all’attacco e scrive: “Repubblica ha diffuso un video in cui dichiara che il figlio del Ministro, in vacanza a Milano Marittima, viene portato a fare un giro su unad’, così per divertimento. Spero che questa notizia sia falsa. E chela smentisca subito. Led’servono alle forze dell’ordine per garantire la nostra ...

Linkiesta : Il premier ungherse snocciola il suo manifesto contro i valori liberali di Bruxelles e ammette di aver usato l'Ital… - matteorenzi : Le mancate risposte di Salvini sui rubli, la Tav, la petizione contro l'odio in rete, la scuola di formazione per u… - meb : Far usare i mezzi della Polizia al figlio come pare aver fatto Salvini spero non sia vero: pensano di stare in un f… -