Il passo leggero di Ludovico Einaudi immerso tra passato e futuro

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Concluso alle Terme di Caracalla il tour italiano legato al nuovo progetto: una dettagliata sintesi di tutto il pensiero che muove l’ispirazione del grande compositore piemontese.Sette giorni come le sette note. “Seven days walking″ è il progetto al tempo stesso enciclopedico e sintetico del percorso artistico di. Il maestro, in trio perfetto con gli archi dei sodali Federico Mecozzi (viola e violino) e Redi Hasa (violoncello), incede sereno nell’ennesimo giro del mondo con la tournée legata ai suoni di ”Seven days walking”, ovvero sette album in sette mesi che continuano a essere rilasciati dal tardo inverno scorso e si compiranno definitivamente solo nel prossimo autunno con la pubblicazione del cofanetto completo. Frattanto, consolidando la sua fama di musicista dei record (1 milione di visualizzazioni al ...

