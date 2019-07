Fonte : scuolainforma

(Di martedì 30 luglio 2019) Oggi i sindacati si sono recati alper discutere di tutta una serie di argomenti inerenti le misure da adottare per ildei corsi abilitanti e dei prossimi concorsi. Nelle more della riunione si è parlato anche della possibilità di far partecipare al prossimoanche i docenti che al momento sono impegnati a frequentare i corsi TFA sostegno. Ma la vera novità è costituita dall’apertura che ilha mostrato nelre la possibilità di bandire unstrabis rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Il resoconto della Uil Su richiesta dei sindacati, ilha rinviato l’emanazione del bando diper infanzia e primaria. Il bando, specifica la UIL, non sarà pubblicato prima del mese di ottobre, per consentire l’attivazione delle procedure straordinarie preannunciate nel decreto legge in via di ...

scuolainforma : Il Miur sospende il varo del concorso ordinario e valuta lo straordinario bis - francescagatt17 : Il MIUR sospende Hansel e Gretel. E l’Auxilium cosa aspetta? - StefyCostaApei : RT @a_prisciandaro: Miur sospende accreditamento con la Onlus Hansel e Gretel Dopo i fatti di Bibbiano. -