Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio

Alexander Acosta si è dimesso da ministro del Lavoro degli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso Jeffrey Epstein : Alex Acosta si è dimesso da segretario statunitense del Lavoro dopo l’apertura di una nuova indagine su Jeffrey Epstein, un famoso finanziere miliardario arrestato lunedì con l’accusa di traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Da giorni Acosta

Grecia - da venditore di enciclopedie in tv a ministro degli investimenti : chi è Adonis Georgiadis : Da venditore di enciclopedie in tv a ministro per attrarre gli investimenti stranieri. La parabola di Adonis Georgiadis, atteso da un compito durissimo, è particolare: sin da ragazzino ha consumato le scarpe per sbarcare il lunario, lavorando nella libreria di suo padre. Poi si è fatto conoscere al grande pubblico vendendo enciclopedie su un canale locale, fino a diventare editore. Ha sempre lavorato, anche prima di prendere la laurea in Storia ...

Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei - Alessandra Locatelli lo sostituisce alla Famiglia : L'attuale ministro della Famiglia passa agli Affari Europei su proposta di Salvini. La deputata comasca del Carroccio prenderà il suo posto. Giuramento nel pomeriggio al Quirinale

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

MATURITÀ 2019 - NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI/ Gli 'indizi' del ministro sull'esame di stato : MATURITÀ 2019, NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI: gli indizi del Ministro Bussetti sull'esame di stato, tra PRIMA Prova, orale e 'buste'

Il vero ministro degli Esteri Salvini piccona la nostra diplomazia sull'Iran : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, continua a sostenere l’accordo con Teheran sul nucleare? E chissene...In procinto di partire in missione a Washington, il 16 e 17 prossimi, Matteo Salvini, vice premier, ministro dell’Interno e ministro degli Esteri di fatto, anche se non di nomina, piccona la nostra diplomazia – e quella europea, ma questa non è una novità- e, in una intervista alla Cnn, fa ...