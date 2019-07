Il governo ascolti Carlo Bonomi

Malpensa - resta schiacciato da muletto : muore operaio di 49 anni. I sindacati : “Bollettino di guerra - il governo ci ascolti” : E’ rimasto schiacciato mentre stava facendo manovra con un muletto in un magazzino della Dhl che si trova nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa. Così ha perso la vita Maurizio Mazzucchetti, 49 anni, di Ferno, non lontano dallo scalo varesotto. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6,30 nel terminale 2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il 49enne non c’è stato ...