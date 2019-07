Il Garante detenuti | “Quali le condizioni dei migranti trattenuti sulla Gregoretti?”

Migranti - Garante detenuti smentisce Salvini : "Rimpatri non sono aumentati" : Mauro Palma, garante dei detenuti, ha presentato alla commissione Affari Costituzionali della Camera il report sulla situazione dei Migranti in Italia. Ebbene, per quel che riguarda uno dei temi più cari a Matteo Salvini, ovvero quello del rimpatrio degli irregolari, le cose non starebbero come dice il ministro dell’Interno. "Nel primo semestre del 2019 - annuncia il garante dei detenuti - sono stati 2.839 gli stranieri rimpatriati. A fine ...

Morto nel CPR di Torino. Il Garante dei Detenuti : “Si chiarisca. Vogliamo vedere cartelle cliniche” : "Vogliamo che su questa morte venga fatta la massima chiarezza e per questo chiederemo di vedere le cartelle cliniche per capire se sono state ignorate delle patologie o se non sono state curate in maniera adeguata". Nel frattempo la polizia smentisce che il 32enne sia stato in passato vittima di una violenza sessuale all'interno del CPR. Si chiama Faisal Hossai, e non Sahid Mnazi come emerso in un primo momento, il trentaduenne ...

Sea Watch 3 - il Garante nazionale dei detenuti contro Matteo Salvini : esposto in procura : Ci mancava il Garante dei detenuti. Sul caso Sea Watch 3 non basta la pronuncia della Corte di Strasburgo sui diritti dell'uomo, che ha bocciato il ricorso della ong, la quale chiedeva di sbarcare i migranti fermi a Lampedusa in barba alle regole italiane. contro Matteo Salvini, come detto, scende i