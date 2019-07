Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia diventa un caso Il Pd

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

