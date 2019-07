Il Comune di Milano ha ricordato il 72esimo anniversario della tragedia di Albenga

Milano. Raccolta delle domande per la selezione di 350 nuove risorse per i servizi del Comune : Milano investe su formazione, sicurezza e competenze tecniche per far crescere la qualità dei suoi servizi. Sono aperti sino al

Concorsi Comune Milano : pubblicati 11 bandi per 350 posti : Il Comune di Milano assume 350 nuove figure professionali e per farlo ha bandito ben 11 Concorsi. Sono del resto tante e svariate le opportunità lavorative della città lombarda e in alcuni casi i candidati potranno partecipare anche con la licenza media. Per cui fondamentale sarà leggere con attenzione il bando relativo alla figura per la quale si intende partecipare al concorso. Si può fare attraverso il sito del Comune di Milano a questo ...

Concorsi Comune Milano 2019 : bandi per 1000 posti - ecco i requisiti : Concorsi Comune Milano 2019: bandi per 1000 posti, ecco i requisiti Concorsi Comune Milano 2019: sono stati pubblicati i primi bandi dopo l’accordo tra l’amministrazione comunale e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu sul piano occupazionale 2019. I bandi che saranno pubblicati risulteranno finalizzati al reclutamento di circa 1.000 nuove risorse entro la fine dell’anno, che svolgeranno un ruolo compensativo andando a rimpiazzare ...

Concorsi Comune Milano 2019 - in arrivo 1000 assunzioni : pubblicati i primi bandi : pubblicati i primi bandi dei Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti entro il 2019. Vediamo tutti i dettagli. Concorsi Pubblici in corso Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 assunzioni al Comune ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Stefanel lascia la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Comune, fa sapere una nota, ha pronto un nuovo bando per assegnare i negozi. Il gruppo dell’abbigliamento, per cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato qualche giorno fa lo stato d’insolvenza, occupa attualmente due unità commerciali di Piazza Duomo 21, per un totale di 568 metri quadrati, che saranno suddivisi in due ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (3) : (AdnKronos) – Più in generale, l’aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un’offerta economica (massimo 40 punti). Otterranno le valutazioni più alte i progetti commerciali di abbigliamento, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (2) : (AdnKronos) – Per i due lotti (uno da 95 metri quadrati e l’altro da due vetrine e 473 metri quadrati) ci saranno due gare separate. Il canone annuo a base d’asta, calcolato dalle ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. Per il secondo lotto, spiega ancora il Comune di Milano, è prevista la possibilità di collegare gli ...

Milano. Progetti di coesione sociale in sei quartieri : dal Comune 400 mila euro di contributi : La Giunta Sala ha approvato le linee di indirizzo per l’erogazione di 400 mila euro di contributi alle associazioni e

Stadio - il Comune di Milano : «Faremo un’attenta analisi» : Nuovo Stadio Milano – «In data odierna le società calcistiche Milan e Inter hanno presentato un “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale». E’ quanto fa sapere in una nota – scrive l’AGI –, il Comune di Milano. «Il documento pervenuto – aggiunge Palazzo […] L'articolo Stadio, il Comune di Milano: «Faremo un’attenta analisi» è stato ...

Milano : Comune Settimo - incendio domato - no picchi sostanze pericolose : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Non sono stati riscontrati picchi di sostanze pericolose dopo l’incendio deflagrato questa mattina all’alba a Settimo Milanese (Milano), in un’azienda di stoccaggio di rifiuti, la EffeC2 in via Sabin 28. Lo fa sapere il comune della cittadina, in costante contatto con l’Arpa. “Il vento che spirava verso nord-ovest ha portato il fumo verso il centro della nostra città” e ...

Maltempo : Comune Milano attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) "per rischio temporali forti" è stato emesso dal Centro meteo regionale "a decorrere dalle ore 14 di oggi, sabato 6 luglio". Il Comune di Milano dispone pertanto l'attivazione del Coc, il centro operativo comunale in via D

Milano. Il Comune non aderisce alla pace fiscale e propone misure per contrastare l’evasione : Il Comune non aderirà alla cosiddetta pace fiscale inserita nel decreto crescita del Governo. L’Amministrazione motiva il suo no al

CAP Milano : ricerca e mappa per ogni zona del centro - Comune e provincia : Oggi ci andremo ad occupare dei diversi CAP di alcune delle principali zone della città di Milano, partendo dal centro per arrivare piano piano sino alla provincia. CAP Milano centro: qual è il CAP per le zone più centrali di Milano? Oggi ci occuperemo di andare ad elencare alcuni dei CAP che corrispondono ad alcune vie e piazze della città di Milano. Questo non lo faremo solamente per quanto riguarda la città di Milano, ma anche per alcuni dei ...