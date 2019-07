Il Comitato nazionale per la bioetica | con molta fatica | distingue suicidio assistito ed

Suicidio assistito - primo parere del Comitato nazionale di Bioetica : “Diverso dall’eutanasia - ma non è un’apertura” : Il Suicidio assistito è diverso dall’eutanasia. È quanto emerge dal primo parere sul Suicidio medicalmente assistito, redatto dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il Comitato, durante la Plenaria del 18 luglio, si è spaccato in due tra la linea del sì e quella del no, delineando però sei raccomandazioni che dovranno servire da linea guida per il legislatore. Il documento, infatti, intende “svolgere una riflessione sull’aiuto al ...

