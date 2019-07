I tre stupri del senegalese | Inchiodato dal Dna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Tiziana Paolocci In cella solo 24 ore per una violenza nel 2014 Ora in arresto per altri 2 casi. L'ira di Salvini Si era fatto un giorno di galera. Solo ventiquattro ore. Poi era uscito di prigione, libero di far del male, di continuare a stuprare giovani donne, una dopo l'altra, come fosse una collezione. Ora Diop Moustapha, muratoreventinovenne residente a Verdellino, si trova di nuovo dietro le sbarre. E c'è da sperare che ci resti. Lo straniero il 7 giugno scorso era entrato in un centro estetico, a Osio Sotto, nel Bergamasco. Aveva sorpreso la commessa, una ragazza di 27 anni avvicinandosi alla cassa e arraffando duecento euro. Poi, non contento, le aveva messo una mano sulla bocca e l'aveva violentata, sotto la minaccia di un coltello. Era quindi fuggito, facendo perdere le tracce. Immediata la richiesta di aiuto. La giovane era stata ricoverata ...

