I dati personali di 106 milioni di persone sono stati rubati in un attacco informatico

I dati personali su FaceApp si possono cancellare? Il nostro test e un riscontro ufficiale : Sono in molti a chiedersi dopo giorni di pura dipendenze se i dati personali su FaceApp ora si possano cancellare. Con questi si intendono le informazioni dell'account ma soprattutto le foto condivise con il servizio per ottenere il tanto amato effetto invecchiamento che ha letteralmente sbancato durante tutto il mese di luglio. In merito alla questione, vanno riportati i risultati di un test interno alla redazione e una risposta ufficiale ...

Preoccupa la privacy di FaceApp : come cancellare foto e dati personali : La privacy di FaceApp è decisamente sotto osservazione in questi giorni. L'app che invecchia, così è stato ribattezzato lo strumento che, a fronte dell'utilizzo di filtri, consente di restituire i nostri volti solcati di rughe fra più di qualche anno. Eppure intorno alla stessa soluzione è montata una forte polemica, relativa alla destinazione di utilizzo dei nostri dati personali. Tutti i dubbi sulla privacy di FaceApp sono stati raccolti ...

Occhio alle chiamate con richieste di dati personali : “Iliad non fa tele-marketing” : Tra i beni più preziosi e ricercati dai malintenzionati della nostra era rientrano i dati personali con un ruolo di primo piano L'articolo Occhio alle chiamate con richieste di dati personali: “Iliad non fa tele-marketing” proviene da TuttoAndroid.

Privacy - dati personali e sicurezza : ecco come le app di food delivery li usano : L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il 19 giugno la Guardia di finanza ha bussato alle porte di Deliveroo. A richiedere l’ispezione è stata l’Autorità garante per la Privacy, che ha aperto un’istruttoria sul trattamento dei dati personali da parte della app di food delivery. D’altro canto le piattaforme per la consegna di cibo a domicilio, come Deliveroo o le concorrenti, Just eat, Glovo o Uber eats, sono ...

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per violazioni legate al caso “Cambridge Analytica” : Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per violazioni legate al caso “Cambridge Analytica”, che dimostrò l’uso scorretto di un’enorme quantità di dati prelevati da Facebook, da parte di un’azienda di

Quanto valgono i dati personali degli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare : Una nuova legge americana costringerebbe le principali piattaforme del web a dichiarare il valore dei dati personali di ciascun utente attivo. L'articolo Quanto valgono i dati personali degli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare proviene da TuttoAndroid.

Il ministero della Giustizia sta condividendo online i dati personali di migliaia di persone : (foto: Getty Images) L’analfabetismo digitale delle istituzioni continua a mietere le proprie vittime nel campo della privacy. migliaia di documenti relativi a procedimenti di espropriazione forzata, non debitamente anonimizzati, sono attualmente pubblici e facilmente esplorabili con una banale ricerca su Google. La mole di fascicoli è ospitata dal portale delle vendite pubbliche (pvp) del ministero della Giustizia, che dà spazio nei propri ...

Il ministero della Giustizia sta condividendo online i dati di personali di migliaia di persone : (foto: Getty Images) L’analfabetismo digitale delle istituzioni continua a mietere le proprie vittime nel campo della privacy. migliaia di documenti relativi a procedimenti di espropriazione forzata, non debitamente anonimizzati, sono attualmente pubblici e facilmente esplorabili con una banale ricerca su Google. La mole di fascicoli è ospitata dal portale delle vendite pubbliche (pvp) del ministero della Giustizia, che dà spazio nei propri ...

Dati sensibili o dati personali : differenza e cosa significa a livello legale : dati sensibili o dati personali: differenza e cosa significa a livello legale C’è una differenza che, probabilmente, alla stragrande maggioranza delle persone sfugge, ed è quella tra dati personali e dati sensibili. Vediamo cosa dice la legge a questo proposito e perché è opportuno tenere distinti i concetti in oggetto. Se ti interessa saperne di più sull’accordo di riservatezza per i dipendenti delle aziende e sulla sua ...

Truffa WhatsApp : finto operatore Vodafone ruba dati personali : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più usata dagli utenti italiani e internazionali ed è spesso inondata da truffe che girano liberamente all'interno delle chat. La facilità di utilizzo da parte degli utenti rende altrettanto facile la possibilità di credere ai finti messaggi di promozione inviati da Truffatori e hacker. Proprio da qualche giorno, infatti, gira una nuova Truffa mediante l'applicazione WhatsApp e riguarda un finto ...