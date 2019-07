I 6 punti fermi sull' indagine dell' omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega 

Fonte : agi

(Di martedì 30 luglio 2019) Il vicebrigadiereRega, la sera in cui è stato ucciso con 11 coltellate, non aveva la pistola di ordinanza. È il dettaglio fondamentale, e fino ad oggi sconosciuto, emerso nella conferenza stampa organizzata presso il comando provinciale dei carabinieri di Roma con la partecipazione dei magistratia procura. "Solo lui sa perché non aveva l'arma - ha spiegato il generale Francesco Gargaro -, l'aveva lasciata il caserma, noi l'abbiamo trovata nel suo armadietto. ForseRega l'aveva dimenticata ma in ogni caso non avrebbe avuto la possibilità di usarla, data l'aggressione immediata e imprevedibile'americano Elder Finnegan Lee. Il vicebrigadiere aveva con sé le manette per un servizio in borghese che viene svolto in queste modalità, corrette, ogni sera". Ma altri elementi, in parte inediti, sono emersi dall'incontro con i giornalisti. IL ...

