Guida galattica per autostoppisti | 5 cose dei libri che vorremmo nella serie

Guida galattica per Autostoppisti diventerà una serie tv per Hulu : Cartlon Cuse, prolifico showrunner, già dietro ai mondi di Lost, Jack Ryan e al futuro Locke & Key, è pronto a gettarsi in un altro progetto: Guida Galattica per Autostoppisti (The Hitchhicker's Guide to the Galaxy).La saga letteraria sci-fi con venature comiche creata da Douglas Adams diventerà una serie tv per la piattaforma di streaming Hulu prodotta dalla ABC Signature, il ramo di ABC Studios/Disney dedicato allo sviluppo i prodotti ...