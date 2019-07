Greta Thunberg andrà al summit sul clima con la barca a vela di Pierre Casiraghi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Niente aereo ma unada regata di 18 metri. Questo il mezzo cheuserà per raggiungere ildelle Nazioni Unite sulche si terrà a New York, il prossimo settembre. A guidare l’imzione sarà il proprietario,, figlio di Carolina di Monaco. Partenza dal Regno Unito a metà agosto e arrivo a New York per lo UNte Action.“La scienza parla chiaro – ha scritto la sedicenne. Dobbiamo iniziare ad abbassare le emissioni entro il 2020, se vogliamo ancora evitare l’innalzamentotico al di sopra di un grado e mezzo. Ecco perché ho deciso di compiere questo viaggio ora”. E la scelta di compiere questa traversata ine non in aereo va proprio nella direzione del suo forte messaggio ambientalista. L'articoloalsulcon ladiproviene da Il Fatto ...

