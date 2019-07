Governo | Di Maio | escludo crisi prima di settembre Giustizia | domani resa dei conti in

**Governo : Di Maio - ‘escludo che cada prima di settembre’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “A settembre si vota il taglio definitivo di 345 parlamentari della Repubblica” ed “escludo totalmente” che il governo cada prima. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di ‘Zapping’ su Radiouno. L'articolo **Governo: Di Maio, ‘escludo che cada prima di settembre’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - Governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Governo - spaccatura sull’autonomia Di Maio accusa«quell’altro». È lite : Il vicepremier M5S ai militanti: «La Lega è insopportabile». Zaia attacca: «Sono i no dei 5 Stelle a danneggiare il Mezzogiorno». E Tria propone la «Banca per il Sud»

Salvini e Di Maio - ancora musi lunghi : scintille tra le due anime del Governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano

Governo - è maionese impazzita Per Di Maio Salvini è "quell'altro" : La misura è colma. Il limite è stato raggiunto. O, forse, oltrepassato. A segnare la svolta nelle tensioni all'interno del Governo sono state le parole pronunciate da Luigi Di Maio a Cosenza, parlando agli attivisti grillini calabresi: "Ogni volta che... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza : “Per decidere serve sempre un accordo con Conte e quello là. Lega a volte insopportabile” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta”. È lo sfogo di Luigi Di Maio mentre domenica sera a Cosenza parla con circa 500 iscritti nel corso di un’assemblea del Movimento 5 stelle. L’audio del suo discorso, durato circa un’ora, è stato pubblicato dal sito della testata ...

Mattarella - messaggio a Salvini e Di Maio : "Sono l'arbitro - se cade il Governo non si torna subito alle urne" : Se questo governo cade, deciderà il Parlamento cosa fare. Se esprimere una diversa maggioranza o alzare le mani e andare al voto. Non lo deciderà Matteo Salvini, nonostante la sua Lega sia in vetta ai consensi, ma nemmeno Giuseppe Conte. È questo il messaggio che Sergio Mattarella, nel suo stile ris

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il Governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Governo : il ‘contropranzo’ di Conte - sushi con staff mentre Di Maio-Salvini a p.Chigi : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Il ‘contropranzo’ del premier Giuseppe Conte va in scena attorno alle 14.30, mentre i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fanno il punto a Palazzo Chigi dopo due settimane di gelo. Il presidente del Consiglio, a sorpresa, lascia a passo spedito la sede del Governo. I cronisti, che attendono dal portone centrale l’uscita del responsabile del Viminale -atteso alle 15 a piazza ...

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - Governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it

Governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...