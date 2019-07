Google Pixel 4 | lo smartphone che si accende quando il proprietario si avvicina e si

È ufficiale - Google Pixel 4 avrà Motion Sense per lo sblocco col volto e gesture 3D : Un teaser ufficiale pubblicato da Google conferma che la nuova serie Google Pixel 4 offrirà lo sblocco con il volto e gesture per il controllo senza mani. L'articolo È ufficiale, Google Pixel 4 avrà Motion Sense per lo sblocco col volto e gesture 3D proviene da TuttoAndroid.

Come usare multi window sui Google Pixel : Con l’aumentare delle dimensioni dei display, il multitasking a schermo diviso è diventato sempre più comodo. Tale funzione è disponibile anche sui Google Pixel, ecco perché in questo articolo vi spiegheremo Come attivare multi window leggi di più...

Inaspettato il successo dei Google Pixel 3a e 3a XL : molto bene le vendite : Forse non l'avreste detto, ma i Google Pixel 3a e 3a XL hanno ripagato l'idea del loro concepimento, avendo fruttato al colosso di Mountain View un certo guadagno. Secondo quanto riportato da 'droid-life.com', era il mese di aprile quando i risultati finanziari misero, purtroppo, in evidenza un andazzo non propriamente esaltata per quanto riguarda i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, che non stavano vendendo quanto l'azienda aveva programmato. La ...

L’Always on Display dei Google Pixel debutta sui OnePlus con questo modulo Xposed : Con la diffusione crescente dei Display OLED soprattutto sui top di gamma hanno preso piede di pari passo funzioni come Display Ambient o Always on Display L'articolo L’Always on Display dei Google Pixel debutta sui OnePlus con questo modulo Xposed proviene da TuttoAndroid.

Google raddoppia le vendite di smartphone grazie a Pixel 3a e Pixel 3a XL : Sundar Pichai, CEO di Google, è soddisfatto dei miglioramenti nelle vendite di Pixel, dovuto in gran parte ai nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL. L'articolo Google raddoppia le vendite di smartphone grazie a Pixel 3a e Pixel 3a XL proviene da TuttoAndroid.

L’FCC certifica un nuovo device Google e potrebbe essere il prossimo Pixelbook : Dal database dell'FCC, l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, arriva la notizia della certificazione di un nuovo Chromebook Made by Google L'articolo L’FCC certifica un nuovo device Google e potrebbe essere il prossimo Pixelbook proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli sfondi con le parti interne di Google Pixel XL - Pixel 3a e 3a XL anche ai raggi X : Grazie a iFixit, Google Pixel XL, Pixel 3a e 3a XL ottengono degli sfondi con la loro componentistica interna che possono essere applicati come wallpaper anche in versione ai raggi X. L'articolo Ecco gli sfondi con le parti interne di Google Pixel XL, Pixel 3a e 3a XL anche ai raggi X proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL messi a nudo da un mucchio di render esclusivi : Spuntano un mucchio di nuovi render esclusivi di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL che ci mostrano il design a 360 gradi. E nel frattempo le pellicole protettive dei vetri avvolgono nel mistero un elemento accanto alle fotocamere anteriori. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL messi a nudo da un mucchio di render esclusivi proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a raggiunge i 100 punti su DxOMark : niente male per 399 euro : Google Pixel 3a è passato dalle mani degli esperti di DxOMark e ha ottenuto un punteggio quasi identico rispetto al fratello maggiore. Ecco i punti di forza e le debolezze della fotocamera di Google Pixel 3a. L'articolo Google Pixel 3a raggiunge i 100 punti su DxOMark: niente male per 399 euro proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli e render su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL - con buone speranze per la RAM : Scopriamo le più recenti indiscrezioni sulla scheda tecnica di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, gli attesissimi flagship del colosso di Mountain View. L'articolo Nuovi dettagli e render su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, con buone speranze per la RAM proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : risoluzione fino a QHD+ e 6 GB di RAM : Scopriamo le più recenti indiscrezioni sulla scheda tecnica di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, gli attesissimi flagship del colosso di Mountain View. L'articolo Nuovi dettagli su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: risoluzione fino a QHD+ e 6 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung - mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale : diversi smartphone hanno ricevuto il porting non ufficiale della LineageOS basata su Android 9 Pie, mentre la strada del modding per i Google Pixel 3A è spianata grazie alla TWRP ufficiale. L'articolo La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung, mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il tema MIUI 10 Pixel offre 10.000 icone ispirate a Google Pixel e MIUI 10 : MIUI 10 Pixel è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone caratterizzate da un aspetto minimale ispirate a Google Pixel e all'interfaccia MIUI 10 di Xiaomi. L'icon pack mette a disposizione oltre 10.000 icone personalizzate con risoluzione 192x192 Pixel tra le quali figurano anche quelle della MIUI 10 e oltre 30 sfondi. L'articolo Il tema MIUI 10 Pixel offre 10.000 icone ispirate a Google Pixel ...

Google Pixel 4 beccato di nuovo in giro - con tanto di Project Soli : Google Pixel 4 appare in pubblico nella metropolitana di Londra, mentre su Pixel 4 XL potrebbe apparire un radar dedicato a Project Soli. L'articolo Google Pixel 4 beccato di nuovo in giro, con tanto di Project Soli proviene da TuttoAndroid.