Glen Hansard torna in Italia per tre date autunnali | Milano 11 novembre | Roma 12

Concerti di Glen Hansard in Italia nel 2019 - info e biglietti in prevendita : Sono annunciati i Concerti di Glen Hansard in Italia, con biglietti in prevendita a cominciare dalle 12 di mercoledì 31 luglio. Il cantautore irlandese sarà quindi in Italia per una nuova sessione di Concerti legati a The Wild Willing, suo ultimo disco di inediti che suonerà anche nel corso delle tre date Italiane che ha appena annunciato. Le date sono quelle dell'11 novembre al Fabrique di Milano, alla quale si fa seguire quella del 12 ...