Giulio Sapelli su Matteo Salvini e Lega | Flirtano con Vladimir Putin? Donald

Salvini - Giulio Sapelli : "C'è un concerto internazionale e nazionale per fargli fare la fine di Craxi" : "Il caso Metropol è esploso dopo che la sindaca di Parigi ha concesso la massima onorificenza della città, la medaglia Grand Vermeil, alla capitana Rakete. C'è un concerto internazionale e nazionale per far fare a Salvini la fine di Craxi. Ovviamente i francesi sono in prima fila". Parola dell'econo