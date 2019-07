Giovanni Trapattoni diventa bisnonno | «Che gioia indescrivibile»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019), star alle Maldive, star alle MaldiveMister eto. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex calciatore ed ex allenatore via social. «Questi sono giorni di immensa! Sonoto! Benvenuto Davide», ha scritto mostrando il bebè tra le sue braccia. È figlio di Edoardo, uno dei suoi nipoti. Quella del Trap, 80 anni compiuti lo scorso marzo, è una grande famiglia. Con Paola Miceli è sposato dal 1964, dopo averla conosciuta a Roma in occasione delle Olimpiadi del 1960. Al suo fianco,ha attraversato più di sessant’anni di calcio. Ha vinto di tutto, da calciatore prima (al Milan) e poi da allenatore (Juve, Inter, Fiorentina e Nazionale). Senza dimenticare le esperienze all’estero: dal Bayern Monaco al Benfica. La foto condivisa davia Instagram Il matrimonio tra i due, ...

Corriere : Trapattoni diventa bisnonno: «Una gioia indescrivibile, ecco Davide» - grazie_a_tutti : RT @Corriere: Trapattoni diventa bisnonno: «Una gioia indescrivibile, ecco Davide» - AvvMennillo : Trapattoni diventa bisnonno: «Una gioia indescrivibile, ecco Davide» -