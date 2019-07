GIORNATA DELL' AMICIZIA 2019 Video | auguri | frasi e film da vedere per celebrarla

GIORNATA dell'Amicizia 2019/ Video - le frasi e idee regalo per dire 'ti voglio bene' : Giornata Mondiale dell'Amicizia 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell'ONU. Ecco il suo significato e da cosa deriva.

GIORNATA mondiale dell’amicizia 2019 : cos’è - perché si celebra e frasi : Giornata mondiale dell’amicizia 2019: cos’è, perché si celebra e frasi Il 30 luglio è la Giornata mondiale dell’amicizia. Una celebrazione nata per merito dell’Onu, che l’ha ideata nel 2011 stabilita dalla Risoluzione A/RES/65/275, con il fine di festeggiare i rapporti di cooperazione e solidarietà tra le persone e i popoli. La data del 30 luglio non è causale, visto che proprio in questo Paese tale giorno è consacrato alla pace e ...

Scommesse Serie A - le quote della prima GIORNATA di campionato : La nuova Serie A ha preso forma. Il calendario del prossimo campionato – al via nel week end del 24-25 agosto – è stato svelato e la prima giornata contiene già molti spunti interessanti. La Juventus campione d’Italia comincia fuori casa, la squadra del neo allenatore bianconero Sarri inizia da Parma e, ovviamente, ha tutti i favori del pronostico. Improbabile che la Juve parta con il piede sbagliato, sul tabellone di Sisal ...

GIORNATA dell’amicizia 2019 : frasi e idee regalo originali per dire “ti voglio bene” : Oggi 30 luglio è la Giornata Mondiale dell'Amicizia 2019: nata per volontà dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è il giorno perfetto per dimostrare il tuo affetto agli amici più cari. Ecco perchè la Giornata Internazionale dell'Amicizia si celebra oggi, quali sono le frasi più belle da dedicare a un amico e le idee regalo per dire "ti voglio bene" con originalità e stile.Continua a leggere

Ecco il calendario della serie A - primi Big Match alla seconda GIORNATA : Ha preso forma negli studi di Sky il calendario della serie A edizione 2019-2020 al via nel week-end del 24-25 agosto prossimi. La Juve inizia a Parma

GIORNATA mondiale della tigre : il WWF lancia il programma Tx2 per salvarla dall'estinzione : Oggi ricorre la Giornata mondiale della tigre, a ricordarci come uno degli animali simbolo nella lotta contro l'estinzione delle specie, si stia avvicinando inesorabilmente verso la scomparsa dal pianeta Terra. Ad oggi, gli esemplari rimasti allo stato naturale sono solo 3.890. Se pensiamo che nel secolo scorso vivevano sul pianeta circa 100mila esemplari, è chiaro come l'estinzione di questo bellissimo animale sia molto vicina, nonostante gli ...

Sciopero dei portavalori : a rischio i prelievi per la GIORNATA dell'1 e 2 agosto : Nelle ultime ore gli istituti bancari, tra cui Intesa San Paolo, stanno comunicando ai propri clienti attraverso una mail informativa che per le giornate dell’1 e 2 agosto a causa dello Sciopero nazionale proclamato dai portavalori, potrebbero non essere garantiti i prelievi ATM nelle casse automatiche (bancomat) e nelle filiali di tutta Italia. Ricordiamo che per i clienti intesa San Paolo in caso di necessità, sarà comunque possibile prelevare ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri è bronzo nei suoi 1500 sl - Pilato è una stella d’argento nei 50 rana dell’ultima GIORNATA : E allora si chiude. Cala il sipario sull’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto. A Gwangju (Corea del Sud) va in archivio l’ultima giornata di gare e l’Italia conclude la propria esperienza asiatica con il notevole bottino di 3 ori, 2 argenti 3 bronzi. Otto medaglie che attestano l’ottima prestazione della nostra compagine, da considerare oltre agli altri piazzamenti. Andiamo quindi a raccontare quanto avvenuto ...

GIORNATA Mondiale dell’Epatite : dall’OMS impegno ad eliminare il virus entro il 2030 : Il 28 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Epatite, un’occasione per dare impulso a tutte le attività necessarie per sconfiggere questa infezione. Nel 2016, i Paesi del mondo hanno aderito al programma dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) con l’impegno di eliminare l’epatite virale entro il 2030. Nel mondo, secondo i dati dell’OMS, sono: 325 milioni le persone con infezione da epatite B e C 1 ...

Il 29 luglio è la GIORNATA Mondiale della Tigre - WWF : “Seguire l’esempio positivo del Nepal” : Lunedì 29 luglio sarà la Giornata Mondiale della Tigre, una specie simbolo che però, “nonostante i tanti sforzi di conservazione, ancora oggi è protagonista di un inarrestabile declino. All’inizio del secolo scorso erano circa 100mila le tigri ancora libere in natura. Oggi ne restano solo 3.890 individui, distribuiti in maniera disomogenea in 13 differenti Paesi (India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Russia, China, Myanmar, Thailandia, ...

Ondata di caldo in Europa - altra GIORNATA di record e disagi dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Equitazione - Longines Champions League 2019 : Kevin Staut il più veloce della prima GIORNATA - London Knights in testa alla classifica : E’ il francese Kevin Staut il più veloce della prima giornata della tappa di Berlino della Longines Champions League 2019, con il cavaliere transalpino che in sella al suo For Joy van’t Zorgvliet completa il percorso con il crono di 69.64 secondi, senza penalità. In seconda piazza, invece, troviamo l’olandese Bart Bles, insieme a Israel v.d. Dennehoeve, più lenti di un secondo e mezzo, mentre il podio è chiuso dal belga Nicola ...