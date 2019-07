Gioca al fantacalcio e perde Boateng | gli scrive su Istagram | “Ti ho perso al

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Un ragazzo come tanti, Renato Nepa, stavando ale haKevin-Prince Boeteng. Il ragazzo, scherzando, ha pensato di dirglielo sue gli ha scritto così: “Dopo tutti i soldi che ho speso per prenderti al, dovresti rimborsarmi. Che faccio, ti mando il mio Iban?”. Nepa pensava che tutto finisse li con quella frase che era a metà strada tra uno sfogo e una battuta ma, assolutamente inaspettatamentenon solo gli ha risposto ma gli ha anche chiesto l’iban. Il ragazzo sorpreso e curioso di andare fino in fondo glielo ha mandato e subito dopo ha avuto un altro messaggio dal centrocampista che gli diceva così: “Pagato, il bonifico è stato fatto, un abbraccio grande.” A quel punto Renato Nepa ha commentato così: “No, non ci credo… non è possibile! Ora svengo“. Renato ha tenuto a precisare che avrebbe devoluto i soldi ricevuti da ...

