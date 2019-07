Germania | morto bambino di 8 anni spinto sotto un convoglio ad alta velocità

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Èsul colpo, otto, travolto da un treno che si stava avvicinando dalla stazione di Francoforte, ingli occhi della madre che non ha potuto fare niente per salvarlo. A spingerlo sui binari un uomo di 40di origine eritree arrestato subito dopo dalla Polizia tedesca con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che molti testimoni che avevano assistito al folle gesto lo avevano inseguito e bloccato mentre tentava di fuggire. Il tragico incidente ha bloccato l'intera linea ferroviaria di Francoforte, punto di snodo importantissimo per la circolazione dei treni, per consentire alle autorità di poter estrarre la salma del piccolo e per effettuare tutti i rilievi del caso. La tragedia È successo ieri mattina, attorno alle 9:50. Madre e figlio si trovavano al binario 7 ed erano fermi ad aspettare il treno quando all'improvviso la donna è stata spinta da uno ...

