Genova | Bucci | “Ponte? Conclusione prevista per 2020” Tensioni M5s-Lega sulla Gronda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per ladei lavori del Ponte che è sempreper l’aprile 2020, abbiamo esaminato l’analisi finanziaria che è positiva”. A rivendicarlo, al termine di un vertice a Chigi, a un anno circa di distanza dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure, il sindaco Marco. “Sappiamo che i contratti che abbiamo da fare sono adesso tutti quanti in una situazione positiva, i finanziamenti esistono, Autostrade sta continuando a pagare come da programma”, ha continuato il sindaco die commissario straordinario, dopo il vertice a palazzo Chigi con il premier Conte, i ministri Di Maio e Toninelli, il responsabile Trasporti dellaEdoardo Rixi, il capogruppo leghista Riccardo Molinari e il sottosegretario Simone Valente. ...

