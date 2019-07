Francia | trovato un corpo nella Loira | forse è del giovane scomparso durante scontri con

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) Steve Maia Caniço eralo scorso 21 giugno a Nantes il 21 giugno: era andato a ballare alla Festa della musica e non è più tornato a casa. Gli agenti avevano usato lacrimogeni, pallottole di gomma e manganelli, 15 persone era finite in acqua, una non era mai più risalita.

