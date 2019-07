Francesca Barra e Claudio Santamaria | in arrivo il loro primo libro

Francesca Barra - anniversario di nozze : il gesto per Santamaria : La dolcissima dedica di Francesca Barra al marito Claudio Santamaria Una delle coppie italiane più incantevole del mondo dello spettacolo? Sicuramente quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria. La scia d’amore che li lega l’uno all’altro è potente e magica. Il loro sentimento è così bello e forte che inonda tutti, anche le persone […] L'articolo Francesca Barra, anniversario di nozze: il gesto per Santamaria ...

Andrò avanti per i miei figli! Francesca Barra in tribunale con Claudio Santamaria : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono apparsi al tribunale di Potenza per incontrare i magistrati in seguito ad una denuncia di diffamazione. A presentarla è stata proprio la giornalista, dopo essere stata insultata pesantemente sui social da un funzionario della Regione Basilicata, che aveva coinvolto anche i figli nati dall’amore della Barra per l’ex marito Marcello Molfino. “Diffamò me, i miei bimbi, la famiglia – ha spiegato ...

Santamaria e Francesca Barra : primo lavoro insieme per la coppia - dettagli : Claudio Santamaria e Francesca Barra lavoreranno insieme: nuovo progetto per la coppia Non è un bel momento sul fronte privato per Claudio Santamaria e Francesca Barra. La coppia dopo l’annuncio della gravidanza, ha perso il bambino che stavano aspettando, gettando entrambi nel dramma. Le cose però vanno avanti e nel campo lavorativo, marito e moglie […] L'articolo Santamaria e Francesca Barra: primo lavoro insieme per la coppia, ...

Francesca Barra - il messaggio su Instagram è un inno alla libertà femminile : Francesca Barra ha attraversato un periodo molto complesso dal punto di vista personale. La moglie di Claudio Santamaria era al settimo cielo per una gravidanza che le avrebbe dato il quarto bambino (il primo con Santamaria), ma che purtroppo si è interrotta prima di essere portata a termine. Oggi, a breve distanza di tempo dal tristissimo annuncio in merito alla perdita del bambino tanto atteso, Francesca Barra ha deciso di ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria tornano a sorridere su Instagram dopo il dramma dell’aborto : “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla. La mia pancia sembra ancora essere il luogo più sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c’è più”, con queste parole, qualche settimana fa Francesca ...

Francesca Barra e Santamaria tornano a sorridere dopo l’aborto : Qualche giorno fa la giornalista aveva annunciato sul suo profilo Instagram la perdita del bambino che aspettava dall’attore. Un dolore fortissimo che aveva raccontato in un lungo post in cui racchiudeva emozioni, speranze e la profonda delusione per quella vita che non c’era più. “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita” aveva confessato. Poco dopo anche Santamaria aveva deciso di rompere il silenzio, ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria tornano a sorridere dopo il dramma dell’aborto : Francesca Barra e Claudio Santamaria tornano a sorridere dopo il dramma dell’aborto. Qualche giorno fa la giornalista aveva annunciato sul suo profilo Instagram la perdita del bambino che aspettava dall’attore. Un dolore fortissimo che aveva raccontato in un lungo post in cui racchiudeva emozioni, speranze e la profonda delusione per quella vita che non c’era più. “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi ...

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo aver perso il figlio e commuove i fan. Le parole dell’attore dopo lo sfogo di Francesca Barra : Sono devastati dal dolore Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, hanno comunicato al mondo il loro dramma solo pochi giorni fa, raccogliendo immediatamente i messaggi di solidarietà di mezza Italia. Come precedentemente annunciato da Barbara D’Urso infatti, la coppia aveva improvvisamente perso il bambino di cui la donna era incinta. Un caso purtroppo frequente di aborto ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno perso il bambino : l'attore rompe il silenzio su Instagram : Qualche giorno fa Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno dato una triste notizia: la gravidanza che Francesca stava portando avanti è andata male, e la coppia ha perso il bambino....

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo la perdita del figlio con Francesca Barra : “I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli”. Ha deciso di utilizzare una storia su Instagram Claudio Santamaria per rompere il silenzio sulla perdita del figlio che lui e la compagna, Francesca Barra, stavano aspettando.Un grazie alla vicinanza dei fan, che gli hanno permesso di affrontare una vicenda così triste. Anche la giornalista aveva dato la comunicazione attraverso i social: “Io e ...