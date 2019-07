Frana di Quincinetto | l’esperto | “Non passate sull’autostrada Torino-Aosta | situazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) “Stiamo completando l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza ache consentirà di sbloccare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 interessato dallache dal 2012 minaccia la strada e il territorio circostante” ha dichiarato ieri l’assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi all’indomani della chiusura della A5nel tratto tra Pont-Saint-Martin e Ivrea a causa di un nuovo spostamento della. La Regione Piemonte, in accordo con la Regione Valle d’e il Comune di, ha attivato tutte le procedure necessarie per avviare il piano di emergenza. La settimana scorsa i tecnici del dipartimento nazionale della Protezione Civile hanno effettuato il primo sopralluogo e hanno completato il dossier sullache ora è al ministero dei Trasporti, in ...

