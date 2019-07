FOTO Sondaggio dello zio di James | “Atletico o Napoli?”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019) Lo zio diRodriguez ha appena pubblicato unsui social facendo scegliere ai suoi seguaci tra Napoli o Atletico Madrid come meta preferita di suo nipote. Ecco il suo post: +++attenzione lo zio di #Rodriguez ha pubblicato untra le proprie storie di instagram su quale fosse la squadra migliore per. Il contatto è verificato non è un fake, è seguito dalla moglie di #Ospina e dallo stesso.ottimo indizio di #calciomercato pic.twitter.com/GeeL0llDvV — Flavio Palmiero (@FlavioPalmiero) July 30, 2019 Leggi anche : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: “In Spagna davano per certoall’Atletico, bisogna aspettare la fine del mercato” Radio Marte – Calemme: “Il Real ha comunicato la decisione a, De Laurentiis spera nel buon senso” Sky: “Mercato Napoli, sfuma il piano B: la società l’aveva chiesto in prestito, condizioni non ...

