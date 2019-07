FOTO – Alessandra Amoroso con Stefano Settepani zittisce le malelingue

Alessandra Amoroso parla della FOTO col fidanzato : “Ecco cosa è successo” : Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani: le ultime parole della cantante Ha fatto chiacchierare parecchio negli ultimi giorni la foto condivisa su Instagram da Alessandra Amoroso. La cantante si è mostrata sorridente e spensierata in compagnia del fidanzato Stefano Settepani. Un raro ritratto di felicità che ha stupito davvero tutti, visto che la salentina […] L'articolo Alessandra Amoroso parla della foto col fidanzato: ...

Alessandra Ambrosio - il costume è hot. E la FOTO ‘in libertà’ con le amiche scatena i fan : Non fatevi ingannare dal nome: Alessandra Ambrosio con l’Italia ha a che fare, ovviamente, ma è brasiliana. Stiamo parlando di una delle super modelle più famose e ambite a livello globale, tanto da essere stata per tredici anni, precisamente dal 2004 al 2017, testimonial dei famosi Angeli di Victoria’s Secret. Bellissima, seducente, con un corpo che fa impazzire, la vediamo sfilare in mezza Europa e soprattutto inondare Instagram di foto ...

Alessandra Amoroso si spoglia : le FOTO ‘in libertà’ mostrano un fisico… perfetto : È estate e i vip si mettono a nudo. Difficile resistere alla tentazione di postare una foto in bikini, specie se si ha un fisico perfetto. Lo ha fatto anche Alessandra Amoroso che, con vari scatti, ha convinto i fan di una cosa: la sua forma fisica è smagliante, lei è tonica e asciutta e sta alla grande. I fan non possono che apprezzare tutta quella bellezza… La prova costume di Alessandra Amoroso è egregiamente superata. Lo dimostrano i suoi ...

Alessandra Amoroso “presenta” il fidanzato su Instagram (FOTO) : La cantautrice pubblica per la prima volta via social una foto di Stefano Settepani, a cui è legata da quattro anni

Alessandra Amoroso - FOTO con fidanzato Stefano Settepani su Instagram : "Ridiamo sempre" : Il giorno dopo la grande abbuffata di affetto nel mega raduno organizzato a Roma per la sua Big Family, Alessandra Amoroso ha pubblicato su Instagram una foto in cui compare insieme al fidanzato Stefano Settepani. La cantante, solitamente molto riservata per quanto concerne la sua vita sentimentale, ha accompagnato allo scatto romantico la frase della canzone di Elisa Anche Fragile: "e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre...ma ...

Alessandra Ambrosio incendia Instagram con le FOTO in bikini : Alessandra Ambrosio e il rosso, una passione senza fine davvero incendiaria. La Ambrosio, infatti, sembra avere una vera e propria predilezione per il colore del fuoco, che del resto valorizza particolarmente i colori della modella brasiliana. Sul red carpet de I Miserables al Festival di Cannes 2019 la top model aveva sfilato con un abito rosso e svolazzante che ricordava davvero una fiamma, mentre a luglio sembra aver deciso di ridurre i ...

Alessandra Locatelli - la vicesindaca sceriffa che voleva rimuovere la FOTO di Mattarella : chi è la ministra alla Famiglia : Nella foto principale del suo stesso profilo Facebook, la si vede sullo sfondo. Davanti, il simbolo della Lega, la nuova Lega, quella di “Salvini premier”. E in effetti, la sua immagine politica è inscindibile dall’ascesa di Matteo Salvini: è proprio grazie al nuovo corso sovranista del Carroccio, impresso dall’attuale ministro dell’Interno, che Alessandra Locatelli ha costruito la sua, di (fulminea) carriera: una folgorazione che l’ha portata, ...

Alessandra Mastronardi - FOTO con Giorgio Armani alle sfilate di Parigi : Da I Cesaroni alla settimana della moda di Parigi: Alessandra Mastronardi è richiestissima da più parti. L’attrice, negli ultimi anni protagonista della fiction di grande successo dal titolo L’allieva – di cui è in allestimento la terza stagione – ha presenziato a diverse sfilate in quel della capitale francese e, in particolare, ha trovato il tempo per farsi una foto con Giorgio Armani in persona. Nell’immagine il ...

Alessandra Amoroso sexy in costume su Instagram! La FOTO conquista tutti : La cantante Alessandra Amoroso in occasione dell'ingresso di questa stagione estiva ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre si trova in spiaggia sul lettino da mare: diversi sono stati i commenti dei follower. Raggiunse il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta della bravissima Alessandra Amoroso, che in ...