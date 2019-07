Fortnite | una nuova immagine teaser della Stagione 10 lascia presagire il ritorno di

Fortnite Stagione 10 : Epic Games pubblica una nuova immagine : Durante il torneo Fortnite World Cup, Epic Games ha mostrato al mondo la prima immagine dedicata alla Stagione 10 in arrivo questa settimana.Nella giornata di oggi Epic ha deciso di mostrare attraverso Twitter una nuova immagine . In questo caso si vede un Mech gigante, il che significa che i robottoni potrebbero arrivare con la prossima Stagione . Inoltre potremo aspettarci nuove immagini tra domani e dopodomani, in attesa proprio della Stagione ...

Fortnite Stagione 10 vedrà il ritorno di una location amata dai fan? : La Fortnite World Cup 2019 si è conclusa nella giornata di ieri, con il trionfo del sedicenne Bugha che si è portato a casa una prima moneta da ben tre milioni di dollari (sebbene gli accordi preventivi prevedessero una divisione del montepremi in questione con il team statunitense The Sentinels, si cui il giocatore fa parte, ndr). Un evento che ovviamente ha attirato le attenzioni di un pubblico foltissimo, con centinaia di migliaia di utenti ...

Secondo una teoria cospirativa Fortnite potrebbe essere hackerato il 6 luglio : Se giocate a Fortnite potreste aver sentito una strana teoria cospirativa Secondo cui a partire dal 6 luglio un hacker potrebbe cancellare tutte le skin del Battle Royale. Secondo quanto riportato da Fortnite Intel, "antisnow", il nome dell'hacker, starebbe per fare un attacco al gioco di Epic Games. A quanto pare però si tratterebbe solo di una storia inventata da alcuni YouTuber per avere più visualizzazioni sul loro canale.Il primo YouTuber a ...

I giocatori di Fortnite si scagliano contro Epic per aver messo in vendita una skin esclusiva del Battle Pass : I fan di Fortnite non hanno preso molto bene la decisione di Epic di vendere una nuova versione di un personaggio in precedenza esclusivo del Battle Pass tramite il negozio in-game, riporta Eurogamer.net.I giocatori sostengono che questo va contro la promessa di vecchia data di Epic di non vendere mai il contenuto del Battle Pass al di fuori del Pass e che, mentre le due skin differiscono, questo personaggio era disponibile solo per i ...