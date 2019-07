Fonte : quattroruote

(Di martedì 30 luglio 2019) Più di 2.600 studenti provenienti da 80 atenei del mondo hanno invaso pacificamente il paddock del circuito di Varano de' Melegari, vicino a Parma, per la quindicesima edizione dellaSae. Per il terzo anno consecutivo a organizzare levento è stata lAnfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, in partnership con SAE International e con il supporto di Dallara e FCA (presente con il marchio Abarth). Quattro classi in cui sfidarsi. Gli 87iscritti alla manifestazione, di cui 17, avevano il compito di progettare e realizzare una vettura prototipo monoposto da competizione destinata a uneventuale commercializzazione. Quattro le classi di partecipazione: la C1, riservata a vetture a combustione interna, la 1E a quelle elettriche, la 1D driverless a quelle a guida autonoma e la classe 3, destinata a chi decide di presentare solo il progetto della ...

dinoadduci : Formula Sae Italy 2019 - Grande successo per i team italiani - VIDEO - lifegate : Siamo stati alla @FormulaSAEItaly, dove la mobilità è sempre più “circolare” e l’innovazione si fa strada. Un event… - tesa_italia : Domenica 28 luglio si è conclusa l'edizione 2019 di Formula SAE Italy. Ve la siete persa? @lifegate la riassume, in… -