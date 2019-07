Formula 1 | rivoluzione in casa Renault | Alain Prost nominato nuovo CEO della scuderia

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Il quattro volte campione del mondo ha preso il posto di Thierry Bolloré, entrando a far parte del gruppo direttivo Laha unCEO, si tratta diche entra così a far parte del gruppo direttivofrancese. Secondo quanto anticipato daMoney, il quattro volte campione del mondo di1 sostituisce Thierry Bolloré, in carica dal gennaio 2019 dopo i due mesi trascorsi da vicedirettore esecutivo. L’ufficialità dell’avvicendamento risale al 12 luglio, come si evince dal registro delle imprese britanniche, dove il passaggio di consegne è stato riportato.dunque non sarà più una figura esterna alla, ma comincerà adesso a lavorare a stretto contatto con Cyril Abiteboul e con tutti gli altri dirigentilosanga.L'articolo1,inCEO...

