Formula 1 | nominato il sostituto di Niki Lauda | scelto il nuovo presidente non esecutivo

Formula 1 - rivoluzione in casa Renault : Alain Prost nominato nuovo CEO della scuderia francese : Il quattro volte campione del mondo ha preso il posto di Thierry Bolloré, entrando a far parte del gruppo direttivo La Renault ha un nuovo CEO, si tratta di Alain Prost che entra così a far parte del gruppo direttivo della casa francese. Secondo quanto anticipato da Formula Money, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 sostituisce Thierry Bolloré, in carica dal gennaio 2019 dopo i due mesi trascorsi da vicedirettore ...