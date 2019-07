Flat Tax 2020 | Di Maio “Se trovano 30 miliardi noi la sosteniamo”

SCENARIO/ Ecco perché Salvini sceglie il governo e non la Flat tax : Il nodo più delicato per il governo è il decreto sicurezza bis, ma l'esecutivo non cadrà. Nel frattempo Salvini ha rinunciato alla flat tax

Flat Tax - il ministro Tria resta cauto : 'Attenzione ai conti - servono tagli alla spesa' : "Prima guardiamo i conti, poi si vedrà", lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria in merito al delicato argomento della Flat-tax tanto sbandierato dalla Lega. Per lo stesso ministro, infatti, servirebbero nuovi tagli alla spesa pubblica in vista della riapertura del cantiere della nuova Legge di Bilancio. Tria e Salvini su due fronti opposti Tuttavia, il piano di Giovanni Tria si presenta assai differente rispetto a ...

Flat Tax 2020 : benefici per reddito - ecco quali nuclei ci guadagnano : Flat tax 2020: benefici per reddito, ecco quali nuclei ci guadagnano L’Italia ha bisogno di un “forte choc fiscale”: così negli scorsi giorni il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato il progetto Flat Tax per il 2020 nonostante i tentennamenti del ministro dell’Economia Tria. Flat tax 2020: a chi converebbe? Secondo uno recente studio del Cer (Centro Europa Ricerche) a beneficiare della Flat Tax esclusivamente circa 8,2 milioni ...

Flat Tax governo : Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” : Flat tax governo: Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” Si torna a parlare di riforma fiscale, uno dei temi cardine del prossimo autunno, in ottica della legge di bilancio per il 2020. L’obiettivo principale di Matteo Salvini è quello di portare a casa la riforma di punta del centrodestra unito: la Flat tax. L’imposta garantirebbe un risparmio importante per i redditi alti e medio-alti. I redditi bassi e medi, invece, non ...

Perché la “Flat Tax sugli incrementi” è sbagliata e distorsiva : L’estate 2019 sembra segnalarsi per i tormentoni fiscali, anziché per quelli musicali. Così come bisogna attendere l’autunno per capire quale tormentone musicale ha prevalso, solo la legge di bilancio dirà quale delle multiple sciocchezze ascoltate in questi giorni troverà effettivamente uno sbocco

Sondaggi politici/ Salvini al 48% batte leader M5s : Lega al top anche senza Flat Tax : Sondaggi politici, Russiagate, Autonomia e Flat Tax: la Lega resta al top, Salvini al 48% dietro solo al Premier Conte. Continue difficoltà del M5s

Flat Tax - gelo tra Salvini e Di Maio : nel mirino adesso finisce Tria : Rimane altissima la tensione nel governo. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera l'ennesimo scontro, questa volta a sfondo economico, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio,...

Taglio del cuneo - lite Lega-M5s. Tria : ?«Flat tax? Meno aliquote» : Il primo «workshop» con le parti sociali a Palazzo Chigi si trasforma nell’ennesima molla per le tensioni fra Lega e Cinque Stelle. Il premier Conte chiarisce subito ai...

Di Maio - stoccata Salvini : Flat tax? Ancora un mistero - non vedo le coperture : Tra Di Maio e Salvini è tregua ma i due vicepremier continuano a viaggiare su canali distinti, impegnati a marcare ognuno i propri personali risultati. La flat tax, ha detto stamani il...

Flat Tax e grandi opere : Di Maio va all'attacco di Salvini : Il leader del Movimento: "La Flat tax resta un mistero, se la Lega vuole mettere 10 miliardi li trovi pure". E sulle accuse...

Salvini contro Tria : “Non vuole la Flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “La Flat Tax è ancora un mistero. Io lavoro al taglio del cuneo fiscale da 4 miliardi : una misura realistica” : La flat tax “per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava non ho capito cosa significa”. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24, mette definitivamente sul tavolo il dibattito sulla Manovra, dopo l’incontro giovedì a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali: il capo politico M5s era presente, mentre Matteo Salvini non si è visto ...

Sulla manovra Di Maio sta con Conte e Tria. E la Flat Tax "è ancora un mistero" : “Sono ore in cui si dice che si stia perdendo fiducia nel ministro dell’economia e nel premier. Dico che questo non fa bene al Paese, hanno portato avanti trattative complesse con l’Ue, scongiurato procedure, abbiamo spread basso anche grazie al loro lavoro. E’ il momento di capitalizzare nella manovra. Ho piena fiducia in Giovanni e Giuseppe”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.La flat tax ...

Bonus 80 euro e Flat Tax 2020 : quanto valgono e che fine faranno per Lega : Bonus 80 euro e flat tax 2020: quanto valgono e che fine faranno per Lega La riforma fiscale sarà parte centrale della Manovra 2020 e in questa non troverà spazio il Bonus 80 euro. O meglio, un piccolo spazio ci sarà anche per questo beneficio, ma sarà completamente ritrasformato. Le intenzioni sono state dichiarate ufficialmente dal sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia ospite alla trasmissione In Onda, su La7. Ecco cos’ha detto ...