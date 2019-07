Film 2019 I 10 remake e affini da non perdere al rientro dalle vacanze

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 29 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Black or White, Act of Valor, Inception, The Experiment, La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo, Friend Request - La morte ha il tuo profilo, Agente 007, al servizio segreto di sua maestà.

ASperger Film Festival lancia “42HRS 2019” - il contest per troupe di Filmmaker nel segno di BORIS : Dopo il successo dello scorso anno torna 42HRS, il contest gratuito rivolto a troupe di Filmmakerin occasione della VII edizione di AS Film Festival che si terrà al MAXXI di Roma dal 14al 17 Novembre 2019. 42HRSè nato con l’intento di accogliere Filmmaker da ogni parte d’Italia presso l’auditorium del MAXXI, durante il Festival, per coinvolgerli nella realizzazione di cortometraggi di finzione nel tempo record di 42 ore. “Era da qualche anno che ...

Programmi TV di stasera - lunedì 29 luglio 2019. Su Rai1 il Film «Black or White» : Jillian Estell e Kevin Costner in Black or White Rai1, ore 21.25: Black or White film di Mike Binder del 2014, con Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Jennifer Ehle, Bill Burrù. Prodotto in Usa. Durata: 114 minuti. Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto vedovo, decide di prendersi cura della nipote. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 28 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: In nome di mio figlio, Fiore del deserto, La Talpa, Un'Estate in Provenza, R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, L'ultimo dei mohicani, Shattered.

Coraggio - amicizia - riscatto : i Film vincitori del Giffoni 2019 : Sono storie di Coraggio, riscatto e immaginazione, che cercano di raccontare il presente con sensibilità e profondità, quelle che hanno conquistato i 6.200 giurati del Giffoni film festival Sei i lungometraggi vincitori scelti fra oltre 100 opere in concorso provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. I vincitori sono "Rocca changes the world" di Katja Benrath (Elements +6), storia di Coraggio ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 27 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Ritorno al futuro, Closer, Cinderella man - Una ragione per lottare, Un piano perfetto, Caccia a Ottobre Rosso, Amanda Knox: la storia senza fine, School of Rock

Cinema 2019. I (primi) 10 Film italiani del rientro da non perdere : La commedia all’italiana non va mai in vacanza ed è già pronta a stupire nella nuova stagione, anticipata dalle giornate di Cinema di Riccione, Cinè. La maggior parte dei film in arrivo, infatti, sono brillanti, comici e in alcuni casi surreali. Con le dovute eccezioni, certo. Pierfrancesco Favino, ad esempio, dopo il successo de Il traditore di Marco Bellocchio, torna al biopic con Hammamet e la nuova trasformazione in Bettino Craxi. A ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 26 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Quando parla il cuore, Quando l'amore si spezza, Un milione di modi per morire nel West, Qualcosa di speciale, Voce del verbo amore, Training Day, Bekas.

Ricomincio da ieri/ Su Canale 5 il Film con Antonio Cupo - oggi - 26 luglio 2019 - : Ricomincio da ieri in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 16:50. Nel cast Autumn Reeser, Ali Liebert

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 25 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: Finalmente la felicità, Jackie, Le Crociate, Una famiglia all'improvviso, Tartarughe Ninja, Falchi, La maledizione dello scorpione di giada.

Festival di Venezia 2019 - i Film in concorso e le star attese : da Joaquin Phoenix a Brad Pitt : Roman Polanski, Steven Soderbergh, James Gray, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Noah Baumbach e l’annunciato Kore-eda in apertura. E ancora l’atteso Joker con Joaquin Phoenix, e gli italiani Pietro Marcello (Martin Eden), il ritorno di Franco Maresco (La mafia non è più quella di una volta) e di Mario Martone (Il sindaco del rione Sanità). Così i principali autori e le “hits” del concorso internazionale della 76ma Mostra Internazionale di Arte ...

Venezia 2019 : da «Ad Astra» a «Joker» - i (bei) Film in programma : Joker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixChi temeva che la 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si concentrasse sui film d’autore mettendo lo star-system da parte potrà tirare un respiro di sollievo. Il film di apertura, La vérité di Hirokazu Kore-eda, il primo non hollywoodiano degli ultimi sette anni, infatti, aveva ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 : Film - protagonisti - programma : A titoli rivelati, il festival del Lido ha tutti i numeri per essere di nuovo un argomento da Oscar. Con alcuni dei film e delle serie più attesi dell'anno (Joker, Ad Astra, Zero Zero Zero, The New Pope). Un parterre di star ricco all'inverosimile (da Pitt a Depp, Phoenix e Pattinson, da Bellucci a Johansson, Stone e Cruz, per non parlare delle regine Streep e Deneuve). Una grande varietà di generi, linguaggi, contaminazioni. E tanti diversi ...

Social World Film Festival 2019 programma giornaliero e ospiti dal 27 luglio al 4 agosto a Vico Equense : Social World Film Festival 2019 programma giorno per giorno Comincerà sabato 27 luglio fino al 4 agosto una delle rassegne più interessanti dell’estate. A Vico Equense, località immersa nella ...