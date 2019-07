Fifa 20 | Zidane | Van Dijk e Hazard sulla copertina!

Fifa 20 : Comunicato Ufficiale – Il ritorno di Zinedine Zidane : Dopo più di dieci anni, per Zinedine Zidane è arrivato il momento di fare ritorno in FIFA e di diventare una FUT 20 ICON insieme a Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright, Ronald Koeman e alle altre stelle della storia del calcio che si potranno schierare in FIFA 20. Zidane sarà inoltre sulla copertina della FIFA 20 Ultimate Edition, dando il proprio volto alla nuova edizione del videogioco... Source