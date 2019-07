FIFA 20 | Nel roster ufficiale ci saranno circa 90 Icons

FIFA 20 si mostra nel suo primo video gameplay : Se anche voi non vedete l'ora di vedere in azione l'attesissimo FIFA 20 allora forse vi farà piacere sapere che EA Sports ha recentemente pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay del titolo sportivo.Nel video possiamo vedere star internazionali del calibro di Raheem Sterling (Manchester City) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) mostrare le nuove funzionalità del titolo. Purtroppo però al momento la situazione finanziaria di EA ha subito ...

PES 2020 vs FIFA 20 : la Juventus di Cristiano Ronaldo cambia bandiera nel calcio virtuale : La sfida PES 2020 vs FIFA 20 è pronta ad infiammare gli animi di tutti gli appassionati di calcio virtuale il prossimo autunno, nel tentativo di stabilire ancora una volta quale sia la migliore simulazione sportiva dell'anno. Un copione ben noto ai fan del videoludo, che a ciclo regolare si ritrovano a dover scegliere se acquistare la produzione di casa Konami o quella della rivale EA Sports. Sfida che prenderà vita ufficialmente a settembre, ...

Icardi-Juventus : Agnelli sarebbe andato a Ibiza per incontrare l'agente FIFA Giuffrida : Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ...

Definitivo FIFA 19 TOTS : i migliori calciatori al mondo nel Team of the Season Ultimate : La corsa verso i FIFA 19 TOTS di Electronic Arts e EA Sports è stata spettacolare e inarrestabile. E ora si avvia verso la sua conclusione, che fa rima con una vera e propria esplosione di stelle del calcio contemporaneo. Stelle reali, intendiamoci, i cui talenti sono stati trasposti con dovizia di particolari e una decisa sterzata verso il realismo dal Team di sviluppo, ora per altro già al lavoro sul prossimo capitolo della simulazione ...

FIFA 20 a tre mesi dall’uscita - cosa ci aspetta nel nuovo capitolo? : La stagione calcistica digitale di FIFA 20 è ancora ben lontana dal cominciare, ma ovviamente i cuori dei calciofili videoludici hanno cominciato a battere all'unisono già in occasione dell'EA Play 2019. L'evento californiano esclusivo targato Electronic Arts è infatti il momento perfetto per il colosso statunitense per focalizzare le proprie attenzioni su quelle che saranno le novità legate ai propri prodotti in arrivo nei successivi dodici ...

L’Italia sale al 14° posto nel Ranking FIFA : La Federcalcio mondiale ha aggiornato il Ranking Fifa dopo le ultime gare per le nazionali in Europa. Il Belgio resta al primo posto, aumentando però il vantaggio sulla Francia, che pure resta al suo posto seconda classificata. Per il resto, la classifica risente di vari movimenti in conseguenza delle partite giocate. Migliorano Portogallo (5°), Spagna (7°) e Germania (11°). E soprattutto sale nel Ranking l’Italia, che si piazza al ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di giugno! Card n°6 nelle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di giugno! Card n°6 nelle Squad Battles proviene ...

Il mondo del calcio sempre più… rosa : la FIFA impegna 500 milioni di dollari nel settore femminile : calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa ...

FIFA 19 è un gioco estremamente popolare e, anche questa settimana, ha dimostrato di essere il preferito dai giocatori italiani, a giudicare dalle ultime classifiche software.Il gioco sportivo di EA guarda tutti dall'alto anche stavolta, seguito dall'inossidabile GTA 5 di Rockstar in seconda posizione e dall'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4 in terza.Da segnalare il debutto di Team Sonic Racing in settima posizione.