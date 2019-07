FIFA 20 | EA Sports potrebbe aver perso i diritti della Serie A

FIFA 19 Server Status : segnalazione problemi tecnici EA Sports : manutenzione in corso : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 19 Ultimate Team che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Status Server EA Sports 24 luglio manutenzione Server dalle 7:30. Le attività dovrebbero proseguire per circa 3 ore We’ll be doing some […] L'articolo Fifa 19 Server Status: segnalazione problemi tecnici EA Sports: ...

FIFA 20 : Comunicato Ufficiale di EA Sports sull’esclusione della Juventus : La fine della partnership tra EA Sports e Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future Stagioni di FIFA Mobile: Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra utilizzabile in FIFA 20 con un logo e un kit personalizzati nella modalità Kick-Off, Carriera e EA Sports VOLTA Football. Piemonte Calcio avrà i nomi dei giocatori reali in FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team. L’. Source

Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero : In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il ...

Nuovi problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 10 luglio : server down in attesa di FIFA 20 : Non c'è pace per i fan di Electronic Arts, considerando che Nuovi problemi EA Sports e FIFA 19 si stanno facendo registrare, pesantissimi, anche nella giornata di oggi. Non solo in Italia: sono tantissime e da ogni parte del mondo le segnalazioni di server down per il colosso di Redwood City nella mattinata del 10 luglio, con picchi di malfunzionamento toccati proprio negli ultimi minuti. Stando al sito che documenta lo stato di allerta delle ...

FOTO – EA Sports - FIFA 2019 questa la squadra della stagione di Serie A : presenti due azzurri : FIFA 2019, la squadra della stagione di Serie A La produttrice del videogioco “FIFA”, EA Sports ha pubblicato sui social un’immagine che mostra la squadra della stagione di Serie A 2018/19: tra i calciatori eletti sono anche due giocatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Potrebbe interessare anche CdM – Rinnovo Zielinski ai dettagli: questa la cifra dell’ingaggio. Altri tre azzurri possono ...

